Redovisningschef till Götenehus en nyckelroll med utvecklingsmöjligheter
2026-01-15
Vill du kombinera ledarskap med operativt arbete och samtidigt driva utveckling? Götenehus söker en trygg och handlingskraftig Redovisningschef som tar helhetsansvar för redovisningsfunktionen och bidrar till att skapa effektiva processer, system och arbetssätt för verksamhetens fortsatta utveckling och framgång.
Din roll hos oss
Som Redovisningschef blir du en nyckelperson i organisationen och ett nära stöd till både ledning och verksamhet. Du leder och coachar ditt team, som består av en controller och en redovisningsekonom, men du kommer även behöva stötta/utbilda övriga delar av organisationen. Du ansvarar för:
• Korrekt bokföring och finansiell rapportering enligt lagar och interna riktlinjer.
• Månads-, kvartals- och årsbokslut samt moms, skatter och deklarationer.
• Budget, prognoser och ekonomisk styrning.
• Kontakter med revisorer, myndigheter och externa parter.
En viktig del av uppdraget är att driva förbättringsarbete och utveckla rutiner, processer och systemstöd. Rollen är placerad på vårt kontor i Götene.
Vem är du?
Vi tror att du gillar kombinationen av redovisning, utveckling och ledarskap. Du är analytisk, strukturerad och har ett tydligt förbättringsdriv. Som ledare är du trygg, kommunikativ och lösningsorienterad - med hög integritet och ansvarskänsla.Publiceringsdatum2026-01-15Kvalifikationer
• Akademisk examen inom ekonomi, inriktning mot redovisning/revision.
• Minst 5 års erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete i ledande roll.
• Mycket goda kunskaper i svensk redovisningslagstiftning och skatt.
• Erfarenhet av IFRS och koncernredovisning.
• Erfarenhet av produktionskalkyler och successiv vinstavräkning
• God systemvana (Monitor är meriterande) och mycket goda kunskaper i Excel.
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
Varför Götenehus?
Götenehus AB har byggt hus sedan 1931 och är idag en etablerad aktör på den svenska bostadsmarknaden. Vi är cirka 80 medarbetare, med huvudkontor i Götene och externa säljkontor på 15 orter i landet. Sedan augusti 2025 ingår vi i Dellner Homes, som satsar på att skapa en stark nordisk huskoncern där Götenehus är en viktig del. Inom Dellner Homes finns även Fiskarhedenvillan och Trappfabriken i Rättvik.
Redo att ta nästa steg?
Skicka din ansökan till jobb@gotenehus.se
senast den 31 januari 2026.
Frågor? Kontakta:
• Anna Hernefrid, VD - anna.hernefrid@gotenehus.se
• Björn Lindroth, CFO - bjorn.lindroth@dellnerhomes.se
Facklig kontakt: David Albinsson, Unionen, via växeln 0511-34 56 00.
Sista dag att ansöka är 2026-02-14
E-post: jobb@gotenehus.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Götenehus AB
Kraftgatan 1
För detta jobb krävs körkort.
