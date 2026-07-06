Redovisningschef till AVL MTC Motortestcenter AB
AVL MTC Motortestcenter AB / Ekonomichefsjobb / Haninge Visa alla ekonomichefsjobb i Haninge
2026-07-06
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Företagsbeskrivning:
AVL is one of the world's leading mobility technology companies for development, simulation and testing in the automotive industry, and beyond. The company provides concepts, solutions and methodologies in fields like vehicle development and integration, e-mobility, automated and connected mobility (ADAS/AD), and software for a greener, safer, better world of mobility.
Arbetsbeskrivning:Vill du kombinera kvalificerad redovisning med ledarskap och verksamhetsutveckling i ett internationellt teknikföretag? Trivs du i en roll där du får ta ett helhetsansvar, driva förbättringar och vara en viktig del av företagets fortsatta utveckling?
Nu söker AVL MTC Motortestcenter AB en engagerad och affärsorienterad Redovisningschef till vårt kontor i Haninge.
Hos oss får du en central roll i ekonomifunktionen där du ansvarar för redovisningen samtidigt som du leder och utvecklar kund- och leverantörsreskontrateamet. Du blir en del av ett kompetent ekonomiteam med nära samarbete, stort engagemang och höga ambitioner.
Som Redovisningchef har du det övergripande ansvaret för bolagets redovisning och säkerställer att finansiell rapportering sker korrekt och i enlighet med gällande regelverk, koncernkrav och IFRS. Du arbetar med den löpande redovisningen samt ansvarar för månads-, kvartals- och årsbokslut, årsredovisning, deklarationer och rapportering till moderbolaget.
Rollen innebär även ansvar för moms-, skatte- och myndighetsrapportering samt löpande dialog med revisorer, myndigheter och externa rådgivare. Utöver det finansiella ansvaret leder och utvecklar du kund- och leverantörsreskontrafunktionen med fokus på kvalitet, effektivitet och god service. Du driver förbättrings- och digitaliseringsinitiativ, utvecklar ekonomiprocesser och rutiner samt deltar i och leder projekt inom ekonomi och verksamhetsutveckling för att stödja företagets fortsatta tillväxt och utveckling.
Profilbeskrivning:För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du har:
Akademisk utbildning inom ekonomi eller motsvarande erfarenhet
Flerårig erfarenhet som Redovisningsansvarig, Senior Accountant eller i en liknande kvalificerad ekonomifunktion
Goda kunskaper inom svensk redovisning och IFRS
Erfarenhet av bokslut, årsredovisningar, deklarationer och koncernrapportering
Förmåga att identifiera, driva och genomföra förbättringsinitiativ
Intresse för digitalisering och utveckling av ekonomiprocesser
Mycket goda kunskaper i Excel
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt
Meriterande:
Erfarenhet från ett medelstort eller större företag
Erfarenhet av SAP
Tidigare erfarenhet av personalansvar alternativt ledarskap
Som person
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du är en trygg och självgående person som tar ansvar för dina arbetsuppgifter och driver dem framåt med hög kvalitet. Du har ett strukturerat arbetssätt, ett öga för detaljer och förmågan att behålla helhetsperspektivet även när många frågor pågår parallellt.
Du är analytisk och lösningsorienterad och tycker om att identifiera möjligheter till förbättring och effektivisering. Samtidigt är du en prestigelös lagspelare som uppskattar samarbete och bygger goda relationer med såväl kollegor som externa kontakter. Eftersom rollen innebär ledarskap och många kontaktytor är du kommunikativ, lyhörd och har en naturlig förmåga att stötta, motivera och utveckla andra.
Vi tror också att du uppskattar en miljö där du får kombinera operativt arbete med strategiskt tänkande och där du har möjlighet att påverka verksamhetens fortsatta utveckling.
Vi erbjuder:På AVL blir du en del av ett globalt teknikföretag som ligger i framkant av utveckling, simulering och testning inom mobilitetens framtid. Som världens största oberoende aktör inom området, med över 12 000 medarbetare internationellt, driver vi innovation för en grönare, säkrare och bättre värld av mobilitet.
Vårt fokus sträcker sig över hela värdekedjan – från tidiga idé- och konceptfaser till industrialisering och serieproduktion. Vi arbetar med avancerad teknik inom elektrifiering, mjukvara, autonom körning, digitalisering och energieffektiva drivlinor, och hjälper våra kunder att forma framtidens mobilitetslösningar.
Hos oss får du en arbetsplats där du kan växa, påverka och vara med och driva teknikutvecklingen framåt – som gör verklig skillnad för framtidens mobilitet!
Intresserad?
Med tanke på den kommande semesterperioden kan återkopplingen på din ansökan dröja något och du kan förvänta dig svar i mitten av augusti. Om du tycker att tjänsten låter intressant är du varmt välkommen att skicka in din ansökan redan idag!
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "39336-44294020". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avl Mtc Motortestcenter AB
(org.nr 556548-1867), http://www.avl.com
136 50 HANINGE Arbetsplats
AVL MTC Motortestcenter AB Jobbnummer
9993812