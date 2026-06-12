Redovisningsansvarig till världsledande bolag i Södertälje
SJR in Sweden AB / Redovisningsekonomjobb / Stockholm Visa alla redovisningsekonomjobb i Stockholm
2026-06-12
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Till vår kund, ett världsledande företag inom lastbils- och busstillverkning tillsätter SJR nu en Redovisninsansvarig till en av vår kunds redovisningsenheter. Företaget sitter i fina lokaler i Södertälje med bra kommunikationer. Detta är ett konsultuppdrag på inledningsvis 6 månader med start den 17/8. För rätt person finns möjligheten därefter att bli förlängd på uppdraget. Till detta uppdrag söker vi dig som vill ta en anställning som konsult med tjänstepension enligt kollektivavtal.Publiceringsdatum2026-06-12Om tjänsten
I rollen får du ett brett ansvar inom redovisning och rapportering, där du säkerställer hög kvalitet och efterlevnad av gällande regelverk. Du kommer att arbeta nära andra funktioner inom ekonomi samt samarbeta med både interna och externa parter, vilket gör detta till en central och affärsnära roll.
Ansvarsområden
• Ansvara för löpande redovisning samt månads-, kvartals- och årsbokslut
• Upprätta årsredovisningar enligt K3 och/eller IFRS
• Säkerställa att redovisningen följer lagar, regelverk och interna riktlinjer
• Genomföra och kvalitetssäkra avstämningar och kontroller
• Hantera och följa upp interna och externa revisioner
• Delta i och driva utveckling och effektivisering av redovisningsprocesser
• Samarbeta med controlling, skattegrupp och andra interna funktioner
Lämplig bakgrund
Vi söker dig som har en akademisk utbildning inom ekonomi eller motsvarande och flera års erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete. Du har god kunskap inom K3 och/eller IFRS och är van att arbeta i större organisationer eller koncerner. Erfarenhet från tillverkningsindustri eller internationell verksamhet är meriterande. Du har mycket goda kunskaper i Excel och är en van användare av affärssystem såsom SAP, Oracle eller liknande. Vidare har du en god förståelse för svensk redovisnings- och skattelagstiftning och kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska.Dina personliga egenskaper
Som person är du strukturerad, noggrann och har en stark analytisk förmåga. Du tar ansvar för ditt arbete och trivs med att leverera med hög kvalitet inom givna tidsramar. Du har lätt för att samarbeta med andra och bygger goda relationer, samtidigt som du är självgående och initiativtagande. Vidare är du flexibel och trivs i en dynamisk miljö där förbättring och utveckling är en naturlig del av vardagen.Så ansöker du
Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag är 2026-07-11.
Varmt välkommen med din ansökan!
Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som hjälper dig med dina utmaningar.
#Bildlänkhttps://media.sjr.se/wp-content/uploads/2023/12/konsult_shutterstock_1206996091-scaled.jpg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare SJR in Sweden AB
(org.nr 556652-3980)
Humlegårdsgatan 20 Stockholms län (visa karta
)
103 91 STOCKHOLM Arbetsplats
SJR Kontakt
Atena Vinogradova atena.vinogradova@sjr.se Jobbnummer
9962350