Redovisningsansvarig till teknikföretag i hjärtat av Värmland
2025-12-01
, Sunne
, Hagfors
, Munkfors
, Arvika
, Sunne
, Hagfors
, Munkfors
, Arvika
Vill du kombinera en nyckelroll inom ekonomi med livskvalitet i en av Sveriges vackraste regioner? Vi söker en Redovisningschef till ett väletablerat elektronikföretag med 285 anställda, beläget i natursköna Norra Värmland.
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en framtidsbransch, i en miljö där teknik, hållbarhet och arbetsglädje går hand i hand. Du blir en viktig del av ledningsgruppen och rapporterar direkt till VD.Dina arbetsuppgifter
• Helhetsansvar för redovisning, bokslut och balansräkning
• Budgetering, prognoser och analys av nyckeltal
• Slutattest av löner och rapportering till myndigheter
• Processägare för kund- och leverantörsreskontra
• Deltagande vid revisioner och förbättringsarbete
Vi söker dig som
• Har högskoleutbildning inom ekonomi
• Har flera års erfarenhet av redovisning och bokslutsarbete
• Är trygg i din kompetens, strukturerad och lösningsorienterad
• Har god systemvana, gärna i Medius och AX
Vår rekryteringsprocess
Denna platsannons avser en direktrekrytering, vilket innebär att rekryteringsprocessen sköts av IndustriSupport som extern rekryteringspartner. Om du blir utvald för tjänsten anställs du direkt av det företag som söker personal, från din första arbetsdag. I slutskedet av rekryteringen kan urvals- och drogtester förekomma. Vi arbetar med löpande urval, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka in din ansökan redan idag!
Har du frågor om rekryteringsprocessen eller tjänsten? Varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare, vars kontaktuppgifter finns i annonsen.
Information om företaget
Framgångsrikt företag med låg personalomsättning och brant tillväxt. Du får ett nybyggt kontor med hög trivsel och fin arbetsmiljö. Ersättning
