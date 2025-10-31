Redovisningsansvarig till Swiss Life Asset Managers, Göteborg
2025-10-31
Hos Swiss Life Asset Managers får du en självständig och varierad roll i ett bolag som kombinerar den entreprenöriella känslan från ett familjeföretag med stabiliteten i en internationell koncern.
Swiss Life Asset Managers i centrala Göteborg växer och vi söker nu ytterligare en Redovisningsansvarig. Här möts du av en prestigelös kultur där man hjälps åt, har roligt tillsammans och där ingen dag är den andra lik.

Om tjänsten
Som Redovisningsansvarig på Swiss Life blir du en del av ett engagerat ekonomiteam om totalt fem personer. Ni samarbetar tätt, stöttar varandra och hoppar in där det behövs.
I rollen ansvarar du för redovisningen i ett antal fastighetsbolag från ax till limpa. Du driver självständigt redovisning, rapportering och analysarbete samt deltar i transaktionsprocesser vid köp och försäljning av fastigheter. Du rapporterar till CFO och har löpande kontakt med såväl externa samarbetspartners som bolagets kunder och fastighetsförvaltare.
Ansvarsområden
• Löpande redovisning samt månads-, kvartals- och årsbokslut
• Upprättande av inkomst- och skattedeklarationer samt årsredovisningar
• Ansvar för moms, fastighetstaxering och avskrivningar
• Rapportering till kunder och investerare
• Delta i due diligence- processer vid fastighetsaffärer
• Kontakt med revisorer, banker och myndigheter
Lämplig bakgrund
Vi söker dig som känner dig trygg i redovisningen och självständigt ansvarat för de bolag du arbetat med från ax till limpa. Det är en fördel om du har ansvarat för flera bolag parallellt, exempelvis på redovisningsbyrå eller inom fastighetsbranschen.
Du har troligen en eftergymnasial utbildning inom ekonomi och har god systemvana samt intresse för att digitalisera och effektivisera arbetssätt. Eftersom rollen innebär många kontakter både i Sverige och övriga Europa krävs att du behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
Som person är du strukturerad, analytisk och affärsmässig. Du är nyfiken, prestigelös och trivs i en miljö där det händer mycket.
Om du uppskattar att bidra i en mindre och familjär organisation där samarbetet står i centrum, då kan detta vara rollen för dig!Om företaget
Swiss Life Asset Managers i Sverige är en ledande fastighetsförvaltare och projektutvecklare. Bolaget ansvarar för förvaltning, drift, underhåll och uthyrning av cirka 55 kommersiella fastigheter i Sverige och övriga Norden. På uppdrag av ägare och investerare erbjuder Swiss Life Asset Managers skräddarsydda tjänster inom fastighetsförvaltning, inklusive administrativt, finansiellt, tekniskt och juridiskt stöd samt projekt- och byggledning vid renoveringar och ombyggnationer. Förvaltningsportföljen uppgår idag till ett värde på omkring 25 miljarder kronor.
Swiss Life Asset Managers är en del av Swiss Life Group, en av Europas ledande aktörer inom livförsäkring, pension och finansiella lösningar. Koncernen har i över 160 år hjälpt privatpersoner och företag att planera sin ekonomiska framtid - med målet att ge människor möjlighet att leva ett liv med finansiell trygghet och självbestämmande.Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar Swiss Life med SJR. För mer information är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Sofia Obstfelder Garellick på 076-647 16 07. Urval och intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan. Alla ansökningar och kontakter hanteras konfidentiellt.
Varmt välkommen med din ansökan!
Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-18
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1628". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SJR in Sweden AB
(org.nr 556652-3980), http://www.sjr.se/ Kontakt
Sofia Obstfelder Garellick sofia.obstfeldergarellick@sjr.se +46 76 647 16 07 Jobbnummer
9584054