Redovisningsansvarig till Orkla Care Sverige
Just nu rekryterar vi på Vindex en redovisningsansvarig till vår kund Orkla Care i Stockholm. Rekryteringsprocessen sköts i sin helhet av Vindex medan anställning erbjuds direkt hos Orkla Care.
I rollen som redovisningsansvarig får du ett helhetsansvar för redovisningen i ett större bolag och arbetar självständigt med bokslut, kvalitetssäkring och vidareutveckling av processer. Rollen passar dig som trivs i en operativ och tekniskt orienterad redovisningsroll med stort eget ansvar.
Om Orkla Care
Orkla Care Sverige, en del av Orkla Health, är ett ledande nordiskt företag inom konsumenthälsa. Några av de mest kända varumärkena inom företaget är Grumme, Jordan, Nutrilett, Family Fresh, Bliw, LdB, Salvequick, Samarin och L300. Produkterna säljs i dagligvaruhandeln, på apotek och online.
Du välkomnas till en modern arbetsplats med en stimulerande arbetsmiljö, högt i tak och engagerade chefer och medarbetare. Här blir du en del av ett sammansvetsat team med hög drivkraft och ett genuint engagemang för verksamheten. Rollen erbjuder en hybridlösning med cirka tre dagar per vecka på kontoret.
Om rollen
I rollen som Redovisningsansvarig ansvarar du för bolagets redovisning och rapportering samt säkerställer att arbetet håller hög kvalitet och följer gällande regelverk. Du arbetar självständigt med årsbokslut och har en viktig roll i att utveckla och effektivisera redovisningsprocesserna, med särskilt fokus på system och struktur.
Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Ansvar för redovisning och rapportering
Självständigt upprätta månads- och årsbokslut
Kvalitetssäkra balansräkningen och arbeta proaktivt med avstämningar
Vidarefakturering och hantering av manuella betalningar
SCB-rapportering
Kontakt och samarbete med Shared Service Center
Bistå chefer och ledningsgrupp med finansiella analyser och beslutsunderlag
Driva förbättringsprojekt och digitalisering inom redovisning
Arbete i SAP samt systemrelaterade redovisningsfrågor
Intercompany-avstämningar (meriterande)
Om dig
Vi söker dig som har en kandidatexamen inom ekonomi och flera års erfarenhet av kvalificerad redovisning, gärna från ett större bolag. Du är van att arbeta självständigt och känner dig trygg i att ta fullt ansvar för ett årsbokslut.
Du har ett tydligt tekniskt intresse, och om du har arbetat i SAP tidigare är det meriterande, men inget krav. Erfarenhet av FMCG-branschen är meriterande. Rollen kräver inte att du är avancerad i Excel, men du har en grundläggande förståelse för hur verktyget används i redovisningssammanhang.
Som person är du självgående, strukturerad och ansvarstagande. Du har en analytisk förmåga och ett lösningsorienterat arbetssätt samt trivs i en roll där du får driva ditt arbete framåt på egen hand. Du är kommunikativ och kan på ett pedagogiskt sätt förklara finansiell information för olika delar av organisationen. Du behärskar svenska och engelska obehindrat i tal och skrift.
Sök rollen idag!
Rekryteringen sker i samarbete med Vindex.
Kan denna roll vara något för dig? Skicka gärna ditt CV i Word-format till oss på Vindex och ange referensnummer JKAM3102. Tveka inte heller att kontakta ansvarig rekryterare Josefine Kolm (josefine.kolm@vindex.se
, 070-811 32 32) vid funderingar om rollen.
Välkommen med din ansökan!
Om Vindex
Vi är ett rekryteringsföretag som framförallt arbetar i Stockholm med interimslösningar och rekrytering nischat endast mot ekonomiavdelningen. Vi är specialister på tillsättningar av konsulter och kandidater inom ekonomifunktionen. Detta innebär att vi tillsätter CFO:er, ekonomichefer, controllerchefer, Business Controllers, redovisningschefer, koncernredovisningsekonomer, redovisningsekonomer samt lönespecialister. Är du intresserad av fler uppdrag/tjänster som redovisningsekonom? Kika gärna under fliken Lediga uppdrag och jobb. Så ansöker du
