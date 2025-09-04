Redovisningsansvarig till NordiCare i Viken - Helsingborg!
Vi på Poolia söker nu en redovisningsansvarig till vår kund NordiCare i Viken - Helsingborg. Uppdraget är intitalt via oss på Poolia i 6 månader, med mycket goda möjligheter till anställning direkt hos NordiCare efter denna perioden. Tjänsten är på heltid och utförs på plats på NordiCares kontor i Helsingborg, Viken.
NordiCare utvecklar och marknadsför noga utvalda kirurgi-, ortopedi- och rehabiliteringsprodukter med Norden och Tyskland som hemmamarknad. Kunderna finns inom både offentlig och privat sektor, såväl sjukhus och kommuner som privatpersoner. Företaget grundades 2004 och har idag cirka 25 medarbetare med huvudkontor i Viken.
Som redovisningschef ansvarar du tillsammans med en ekonomiassistent för samtliga delar enligt nedan. Tjänsten rapporterar direkt till ekonomichef/delägare
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
I rollen ansvarar du för samtliga delar redovisningen och dess rapportering. Här ingår i huvudsak följande arbetsuppgifter:
• Löpande redovisning och bokföring
• Reskontror och dess betalningar
- Moms och tullredovisning
• Periodisk sammanställning
• Ansvar för bokslutsarbete, deklarationer och årsredovisning.
• HR-frågor och dess löneadministration
Arbete i affärssystemet Spiris (tidigare Visma Administration 2000 för både ekonomi och löner)
Vem är du?
Vi söker dig som är civilekonom eller har motsvarande utbildning, med erfarenhet och ansvar av självständigt ekonomiarbete. Du har minst 5 års erfarenhet i ryggen och är trygg i din yrkesroll.
För att lyckas i rollen ser vi att du är:
• Analytisk och noggrann
• Självgående och stresstålig
• Social och nyfiken
• Serviceinriktad med förmåga att skapa goda relationer
Du har god systemvana, gärna från Visma och andra affärssystem, är van användare av Officepaketet och kan uttrycka dig väl i både tal och skrift på svenska och engelska.
