Redovisningsansvarig till Liljeholmens Stearinfabrik
2025-11-17
Är du en driven redovisningsekonom som trivs med ansvar och självständighet? Vill du arbeta i en dynamisk miljö där du får vara nära verksamheten och bidra på riktigt? Då kan det här vara rollen för dig!
Vi på Mpya Finance har fått det fina förtroendet att rekrytera en redovisningsansvarig till det anrika och marknadsledande företaget Liljeholmens Stearinfabrik i Oskarshamn. Detta är en perfekt roll för dig som motiveras av att kombinera noggrannhet i siffror med ett genuint intresse för att förstå verksamheten bakom dem.
Liljeholmens Stearinfabrik grundades 1839 och är världens största leverantör av stearinljus. Det är ett av Sveriges äldsta och längst etablerade företag och har levererat till det svenska kungliga hovet sedan 1893. Liljeholmens Stearinfabrik specialiserar sig på Svanenmärkta ljus och producerar spetsljus, blockljus, kyrkljus och värmeljus tillverkade av 100 % stearin.
Vi söker efter dig som, tack vare din erfarenhet, kan säkerställa effektiva rutiner för korrekt redovisning och rapportering och som motiveras av att kontinuerligt utveckla och förbättra processerna inom redovisningsområdet. Rollen erbjuder stora möjligheter till både personlig och professionell utveckling.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som redovisningsansvarig har du huvudansvar för redovisningen för samtliga legala enheter inom koncernen. Du arbetar nära CFO och leder det dagliga arbetet på ekonomiavdelningen tillsammans med ytterligare två kompetenta kollegor. Du samarbetar även tätt med Anna, Site Manager i Oskarshamn.
Ansvar för den löpande redovisningen
Avstämningar av balanskonton
Hantering av anläggningsregister
Upprättande av månadsbokslut och månadsrapportering
Årsbokslut och årsredovisning
Upprättande av inkomstdeklaration
Säkerställa intern kontroll enligt riktlinjer och policys
Kontakt med myndigheter, revisorer och andra externa parter
Vem är det vi letar efter?
Vi söker dig som har relevant eftergymnasial utbildning och gedigen erfarenhet inom redovisning. Du är bokslutsjälvständig och har en god förståelse för redovisningsprinciper och rapporteringskrav enligt K3 regelverket. Vidare håller du dig uppdaterad inom aktuella redovisningsfrågor och trivs i en miljö där du får påverka, förbättra och bygga effektiva processer. Du är systemintresserad och har en god kommunikativ förmåga på både svenska och engelska.
Som person är du självständig, proaktiv och prestigelös. Du skapar förtroende genom din kompetens och du beskrivs vidare som en ansvarsfull och samvetsgrann lagspelare. Du är mån om att leverera med hög kvalité, har förmågan att prioritera i ditt dagliga arbete och har ett framåtriktat arbetssätt med viljan att alltid förbättra.
Har vi väckt din nyfikenhet och vill du höra mer?
Intervjuer sker löpande så ansök gärna så snart som möjligt, dock senast den 14 december 2025. I den här rekryteringen samarbetar Liljeholmens Stearinfabrik med Mpya Finance. Har du frågor gällande rekryteringsprocessen eller kring tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Anna Haga på 0709-71 00 16 eller anna.haga@mpya.se
, alternativt Anna Wetterlöv på 070-971 01 66, anna.wetterlov@mpya.se
