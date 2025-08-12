Redovisningsansvarig till kommun i Västra Götaland
2025-08-12
Vi söker dig som vill bidra till att leverera service och tjänster av högsta kvalitet. Hos vår kund arbetar 2 500 engagerade medarbetare tillsammans för att skapa en kommun som fokuserar på invånarna och deras behov. Nu söker vi en erfaren och trygg ledare till redovisningsenheten under nuvarande chefs föräldraledighet.
OM TJÄNSTEN
Redovisningsenheten är en del av ekonomiavdelningen och består av fem kompetenta medarbetare. Avdelningen ansvarar bland annat för kommunens löpande redovisning, in- och utbetalningar, bankärenden, ekonomisystem, årsredovisning och delårsbokslut. Arbetet leds idag av redovisningschef, och i nära samarbete med övriga enheter inom ekonomiavdelningen - budget & controller, upphandling och digitalisering - bidrar de till en effektiv och professionell ekonomihantering.
Som redovisningsansvarig leder du enhetens dagliga arbete och säkerställer att processer och rutiner fungerar smidigt. Rollen är både strategisk och mycket operativ. Du leder enhetens dagliga arbete och ansvarar för hela redovisningsprocessen.
Tjänsten är ett vikariat på cirka 1,5 år, med start så snart som möjligt fram till våren 2027, under nuvarande redovisningschefs föräldraledighet.
Dina arbetsuppgifter
Din roll kommer att vara varierad, bland annat innehåller de primära arbetsuppgifterna:
• Bokföring för primärkommunen samt några mindre stiftelser och bolag.
• Hantering av alla in- och utbetalningar samt leverantörs- och kundfakturor (ca 80 % elektroniska fakturor).
• Huvudansvar för kommunens ekonomisystem, oavsett privat eller offentlig drift, samt vidareutveckling av Unit4.
• Filhantering och löpande drift inom ekonomifunktionen.
• Upprättande och sammanhållning av årsredovisning och delårsrapporter för hela verksamheten.
VI SÖKER DIG SOM
• Har en slutförd universitetsexamen inom ekonomi
• Har gedigen erfarenhet av redovisningsarbete, gärna från en ledande befattning.
• Har mycket goda kunskaper i bokföring och huvudbokslut.
• Har erfarenhet av att driva förbättrings- och utvecklingsarbete inom ekonomisystem.
• Har förmåga att leda och motivera en självgående grupp, samtidigt som du själv trivs i en operativ roll.
Det är meriterande om du har
• Arbetat som redovisningsansvarig tidigare där du även varit operativ
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Analytisk
• Noggrann
• Ansvarstagande
• Självgående och resultatdriven
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
