Redovisningsansvarig till företag i nordvästra Stockholm

Vill du ha en nyckelroll där du ansvarar för ekonomin i ett bolag och samtidigt vara en del av en större koncern? Nu söker vi en redovisningsansvarig till ett bolag i nordvästra Stockholm. Tjänsten är en hyrrekrytering där du initialt blir anställd som konsult med målsättning att gå över till kundföretaget efter cirka sex månader. Start sker så snart som möjligt eller som senast i mitten/slutet av april.
Om rollen
I rollen som redovisningsansvarig har du det övergripande ansvaret för redovisningen i ett av koncernens bolag. Du arbetar självständigt med hela redovisningsprocessen och är en viktig kontaktperson i ekonomirelaterade frågor.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Löpande redovisning
Fakturering/Projektfakturering
Avstämningar
Månads - och årsbokslut
Årsredovisning
Projektavstämningar
Momsredovisning
Viss analys av finansiella resultat och avvikelser
Bidra till utveckling och effektivisering av ekonomiprocesser
Vi söker dig som
För att lyckas i rollen ser vi att du har en stabil redovisningsbakgrund och är van att arbeta självständigt.
Vi tror att du:
Har flera års erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete
Har arbetat med bokslut och årsredovisning
Har god systemvana och arbetar obehindrat i Excel
Har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av successiv vinstavräkning
Som person är du strukturerad, ansvarstagande och trivs i en roll där du får äga dina processer samtidigt som du har ett analytiskt förhållningssätt till siffror och resultat. Du är också prestigelös och flexibel i arbetet och som person.
