Redovisningsansvarig till företag i nordvästra Stockholm

Newr AB / Redovisningsekonomjobb / Stockholm
2026-03-12


Vill du ha en nyckelroll där du ansvarar för ekonomin i ett bolag och samtidigt vara en del av en större koncern? Nu söker vi en redovisningsansvarig till ett bolag i nordvästra Stockholm. Tjänsten är en hyrrekrytering där du initialt blir anställd som konsult med målsättning att gå över till kundföretaget efter cirka sex månader. Start sker så snart som möjligt eller som senast i mitten/slutet av april.
Om rollen
I rollen som redovisningsansvarig har du det övergripande ansvaret för redovisningen i ett av koncernens bolag. Du arbetar självständigt med hela redovisningsprocessen och är en viktig kontaktperson i ekonomirelaterade frågor.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar bland annat:

Löpande redovisning

Fakturering/Projektfakturering

Avstämningar

Månads - och årsbokslut

Årsredovisning

Projektavstämningar

Momsredovisning

Viss analys av finansiella resultat och avvikelser

Bidra till utveckling och effektivisering av ekonomiprocesser

Vi söker dig som
För att lyckas i rollen ser vi att du har en stabil redovisningsbakgrund och är van att arbeta självständigt.
Vi tror att du:

Har flera års erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete

Har arbetat med bokslut och årsredovisning

Har god systemvana och arbetar obehindrat i Excel

Har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift

Det är meriterande om du har erfarenhet av successiv vinstavräkning

Som person är du strukturerad, ansvarstagande och trivs i en roll där du får äga dina processer samtidigt som du har ett analytiskt förhållningssätt till siffror och resultat. Du är också prestigelös och flexibel i arbetet och som person.

Välkommen med ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-08
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7377248-1890210".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Newr AB (org.nr 559230-2615), https://career.newr.se
Olof Palmes gata 11 (visa karta)
111 37  STOCKHOLM

Arbetsplats
Newr

Jobbnummer
9794637

