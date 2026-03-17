Redovisningsansvarig till en offentlig verksamhet i Göteborg
2026-03-17
Publiceringsdatum2026-03-17Om tjänsten
Vi söker en erfaren och kvalificerad redovisningsansvarig för ett konsultuppdrag hos en offentlig verksamhet i Göteborg. I rollen som redovisningsansvarig kommer du att ansvara främst för att sammanställa och analysera månadsbokslut, kvalitetssäkra redovisningen och fungera som stöd i komplexa redovisningsfrågor. Du kommer även att upprätta momsdeklarationer och bidra med löpande ekonomiska analyser. Under uppdragets period kommer du dessutom att delta i arbetet med att sammanställa helårsprognos och budget
Uppdraget sker i samband med rekrytering av ny ekonomichef, vilket innebär att du får en viktig roll i att säkra kontinuitet och kvalitet i redovisningsarbetet under övergångsperioden. Rollen är placerad på den centrala ekonomiavdelningen och innebär nära samarbete med administrativ chef, som också är din närmaste rapporteringsväg.
Det kommer inte att innefatta något personalansvar i rollen.
Tjänsten omfattar bland annat dessa arbetsuppgifter:
• Upprättande av månadsbokslut utifrån inrapportering från våra fem distrikt samt HK samt rapportering till moderbolaget i Cognos i enlighet med K3
• Upprättande av prognos (september) och budget (oktober) för bolaget utifrån inrapportering från våra fem distrikt samt HK samt rapportering till moderbolaget i Cognos.
• Upprättande och rapportering av IFRS-rapportering till moderbolaget i samband med bokslut för augusti
• Avstämning och upprättande av momsdeklarationer
• Skatteberäkningar
• Ekonomiska analyser
• Stöd i redovisningsfrågor
Uppdragsperiod och omfattning:
Tjänsten som redovisningsansvarig till en offentlig verksamhet i Göteborg är ett konsultuppdrag på heltid med start 1 maj 2026. Uppdraget beräknas pågå till och med 31 oktober 2026 med möjlighet till förlängning i upp till sex (6) månader.
Det finns möjlighet till sommarledighet under perioden 13/7 - 9/8.
Krav för tjänsten:
• Högskoleutbildning inom ekonomi eller likvärdig utbildning. Ekonomikandidat eller motsvarande kompetens
• Minst fem (5) års arbetslivserfarenhet från liknande arbete.
• Dokumenterade erfarenheter av kvalificerat ekonomiarbete (bokslut, avstämningar, prognoser och budget)
• Mycket goda kunskaper att arbeta i ekonomisystem liknande Agresso och Hypergene.
• Mycket goda kunskaper i Excel
• Mycket goda kunskaper inom K3-redovisning
• Goda kunskaper inom IFRS-redovisning
• Mycket goda kunskaper inom moms
• Goda kunskaper inom skatt
• Förmåga att hantera och analysera stora datamängder
• Kunna kommunicera obehindrat svenska, såväl i tal och skrift
Meriterande för tjänsten:
• Erfarenhet från fastighetsbranschen som redovisningsansvarig med liknande arbetsuppgifter.
• Erfarenhet från ett större bolag/förvaltning
• Erfarenhet av Unit4/Agresso
• Erfarenhet av Hypergene
• Erfarenhet av Cognos
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM.
För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering använder vi oss i denna process av arbetspsykologiska tester. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Urval sker löpande och sista ansökningsdag är 2026-03-29.
Om dig:
För att trivas i rollen ser vi att du är en person som gillar ordning och reda och som har lätt för att se både detaljer och helhet. Du är analytisk och kan snabbt förstå siffror och vad de betyder, samtidigt som du arbetar noggrant och strukturerat. Du samarbetar bra med andra, bygger relationer lätt och delar gärna med dig av din kunskap när det behövs.
Vi ser även att du trivs i en roll där du får ta ansvar, jobba metodiskt och leverera arbete av hög kvalitet , även när tempot är högt.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Maja Nyström via Adecco 's växel 010 - 173 73 00 eller e-post: Maja.Nystroem@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan!
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
National Recruiter
Maja Nyström Maja.Nystroem@adecco.se Jobbnummer
9802511