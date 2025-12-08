Redovisningsansvarig till bolag med kontor i Stockholm city
Är du erfaren inom redovisning, har god kompetens inom K3 och har grundläggande kunskaper eller en vilja att lära och utvecklas inom koncernredovisning? Vi på Vindex är just nu på jakt efter en Redovisningsansvarig till vår kund. I rollen tar du ansvar över bolagets redovisning, från ax till limpa och hanterar komplexa redovisningsfrågor. Rekryteringsprocessen hanteras i sin helhet av oss på Vindex, medan anställning med bra villkor erbjuds direkt hos kunden.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Ta hem redovisningen från extern byrå
Ansvara över hela redovisningsprocessen
Hantera komplexa redovisningsfrågor
Framgent även hantera koncernredovisning
Utveckla och effektivisera processer och rutiner inom ditt område
Kvalifikationer och personliga egenskaper
Vi söker dig som har en gedigen erfarenhet inom redovisning, inklusive löpande bokföring, bokslutsarbete och årsredovisning. Du har god kompetens inom K3, inklusive leasingavtal enligt K3. Har du dessutom grundläggande kunskap inom koncernredovisning är det starkt meriterande för denna roll.
Som person är du trygg i din kompetens, tar ständigt ansvar för ditt område och driver det framåt. Du är noggrann och ansvarstagande med en förmåga att prioritera dina uppgifter på ett effektivt sätt! Publiceringsdatum2025-12-08Så ansöker du
Är det dig vi söker? Skicka ditt CV i Word-format till Vindex och ange referensnummer JHRA3036. För frågor, kontakta ansvarig rekryterare Jennifer Hietapakka (jennifer.hietapakka@vindex.se
, 073-727 96 66).
Om Vindex
Vi är en rekryteringsbyrå som arbetar med interimslösningar och rekrytering nischat endast mot ekonomiavdelningen. Vi är specialister på tillsättningar av konsulter och kandidater inom ekonomifunktionen. Detta innebär att vi tillsätter CFO:er, ekonomichefer, controllerchefer, Business Controllers, redovisningschefer, koncernredovisningsekonomer, redovisningsekonomer samt lönespecialister. Är du intresserad av fler uppdrag/tjänster som ekonomiassistent? Kika gärna under fliken Lediga tjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
