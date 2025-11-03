Redovisningsansvarig till bolag inom fastighetsbranschen i Malmö
Bolaget bygger, äger och förvaltar hyresbostäder i och runt Sveriges större städer. Vår affärsidé bygger på långsiktighet. Vi utvecklar och förvaltar hem där människor ska trivas länge. Hos oss arbetar ett litet engagerat team som förenar affärsmässighet med omtanke, övertygade om att hållbarhet och lönsamhet går hand i hand. Vår ambition är att bidra till ett mer hållbart samhälle, ett kvarter i taget.Publiceringsdatum2025-11-03Om tjänsten
Vill du arbeta i ett ungt företag med en prestigelös kultur där vi har roligt på jobbet?
Nu söker vi en redovisningsansvarig till vårt team där du kommer att jobba tätt tillsammans med 4 andra på ekonomiavdelningen och du rapporterar till vår ekonomichef. Företaget sitter i fina fräscha lokaler i Malmö.
Som redovisningsansvarig hos oss får du möjlighet att vara en del av en dynamisk och nära verksamhet där arbetsglädje, samarbete och korta beslutsvägar är nyckeln till vår framgång.
Du kommer att spela en central roll i vårt ekonomiteam, där du ansvarar för en bredd av arbetsuppgifter - från löpande redovisning till bokslut och rapportering. Du får stort eget ansvar och möjligheten att påverka och förbättra våra processer.
Ansvarsområden
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Kvartalsboklsut, avstämningar och periodiseringar
• Ansvar för moms, skatt, fastighetsdeklarationer
• Löpande redovisning och kvalitetssäkring av redovisningen
• Leda arbetet med upprättande av årsbokslut, årsredovisningar samt deklarationer
• Delta vid projekt i samband med förändrings- och utvecklingsarbete
• Delaktig i att utveckla och effektivisera processer
• Systemansvarig för bolagets ekonomisystem
• Ansvar för bolagsformalia
Lämplig bakgrund
Vi söker dig som har flera års erfarenhet av redovisning och självständigt bokslutsarbete, gärna från fastighetsbranschen. Du trivs med att ta ansvar och har förmågan att både se helheten och hantera detaljer. Du har troligen en akademisk utbildning i ekonomi eller annan relevant eftergymnasial utbildning. Du har mycket goda kunskaper i Excel och gärna ett stort systemintresse. Har du erfarenhet av fastighetsmoms och fastighetstaxering är det meriterande.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är noggrann, trygg i din kompetens och trivs i en mindre organisation där samarbete och gemenskap står i centrum.
Du har ett öppet sinne och drivs av att utveckla och förbättra arbetssätt. Här arbetar alla mot samma mål och din förmåga att lyssna, bidra med idéer och skapa delaktighet gör dig till en uppskattad kollega. Du trivs i en miljö där mycket händer ad hoc och där alla hjälps åt oavsett titel - hos oss betyder alla lika mycket.
Du är van vid att ta ansvar och ser det som en självklarhet att stötta kollegor vid behov. Att kavla upp ärmarna och sätta dig in i olika delar av verksamheten, som exempelvis fakturahantering eller systemansvar, är något du gör med engagemang och nyfikenhet. Du vill förstå helheten, lära dig processerna och bidra till att utveckla och effektivisera rutiner - inte minst när det gäller digitalisering och automatisering av ekonomiflöden.
Vad erbjuder vi
Hos oss får du jobba i ett bolag som ligger i framkant vad gäller teknik och med en tydlig hållbarhetsprofil. Vi har aktiva ägare med stor kompetens.Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar vi med SJR. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Annie Höjman via annie.hojman@sjr.se
. Vi genomför intervjuer löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden går ut. Notera att vi inte tar emot ansökningshandlingar via e-post. Vi använder arbetspsykologiska tester för att säkerställa en rättvis och fördomsfri rekryteringsprocess. Din ansökan ska inte innehålla känsliga personuppgifter. Eventuella bakgrundskontroller kan komma att genomföras i slutskedet av rekryteringen.
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
