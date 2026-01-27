Redovisningsansvarig till bolag i tillväxtfas
Vill du ta en central roll i ett växande bolag där du får både ansvar, inflytande och möjlighet att sätta strukturen för framtidens ekonomifunktion?
Vi söker nu en självständig och engagerad ekonom till ett svenskt bolag inom en större koncern.
Om rollenSom redovisningsansvarig ansvarar du för helheten, dvs allting, från ax till limpa, i det löpande ekonomiarbetet i den svenska verksamheten. Rollen är bred och självständig, med ansvar för hela redovisningsflödet, från löpande bokföring till bokslut och rapportering. Du blir en nyckelperson i bolagets ekonomifunktion och arbetar nära den svenska ledningen, samtidigt som du rapporterar till koncernens CFO. Det här är en roll för dig som trivs i en operativ miljö med stort ansvar, där mycket fortfarande byggs upp och utvecklas. Du får möjlighet att påverka, effektivisera och etablera nya rutiner och processer i takt med att bolaget växer.
Exempel på arbetsuppgifter
Löpande bokföring av in- och utbetalningar
Kund- och leverantörsreskontra
Månads- och årsbokslut (K3 krav)
Bistå vid årsredovisning och revision
Deklarationer till Skatteverket (moms, AGI, kemikalieskatt, periodiska sammanställningar, anstånd)
Rapportering till SCB
Prognos- och budgetarbete
Utveckla och förbättra ekonomiska rutiner och processer
Systemadministration i ekonomisystem och fakturahantering
Ad-hoc uppgifter kopplat till verksamheten
Om dig
Vi söker dig med erfarenhet av kvalificerad redovisning, gärna från bolag med stora transaktionsvolymer. Du är trygg i bokslutsprocessen och har god erfarenhet av K3-regelverket samt är duktig och trygg i olika affärssytem, Visma Business är meriterande. Du trivs i en roll där du får stort ansvar och kan arbeta helt självständigt i redovisningsflödet, men också nära ledningen i ett stort bolag med hög tillväxttakt. Vi tror att du är:
Noggrann, självgående och stresstålig
Van att ta initiativ och driva egna förbättringar
Trygg i att prioritera och leverera i tid
Positiv och prestigelös du löser det som behöver lösas
Rollen passar både dig som är erfaren och söker stabilitet i en spännande miljö, eller dig som vill ta nästa steg och växa i takt med bolaget. Vidare trivs du med att arbeta och är inte rädd för att kavla upp ärmarna när så krävs.
Om bolagetBolaget är en del av en nordisk tech- och tjänstekoncern. Den svenska verksamheten befinner sig i stark tillväxt, med målet att nära fördubbla omsättningen under kommande år. Därmed kan det uppstå höga arbetstoppar under den starka tillväxtresa och du ska trivas i den miljön. Du arbetar nära VD i Sverige och rapporterar till koncernens CFO. Tjänsten är placerad i Stockholm och bolaget ser gärna att du är på plats större delen av tiden (minst tre dagar per vecka).
Vi svarar gärna på frågorFör frågor om tjänsten kontakta Andreas Alexander, andreas.alexander@peopleoffinance.se
. Vi intervjuar löpande så varmt välkommen med din ansökan snarast. Tyvärr har vi inte möjlighet att ta emot ansökningar via mejl.
Vi ser fram emot din ansökan!
