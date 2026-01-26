Redovisningsansvarig sökes till Nordlo i Göteborg
Nordlo Improve AB, Göteborg Lindholmen / Redovisningsekonomjobb / Göteborg Visa alla redovisningsekonomjobb i Göteborg
2026-01-26
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordlo Improve AB, Göteborg Lindholmen i Göteborg
Vill du ha en nyckelroll i en modern IT-organisation där du får ta ett helhetsgrepp om redovisningen? Rollen erbjuder ett brett ansvar för bokslut, årsredovisning och löneadministration i två bolag, med stort utrymme att effektivisera processer och bidra till bolagens fortsatta resa.Publiceringsdatum2026-01-26Om tjänsten
I rollen som redovisningsansvarig kommer du att arbeta med hela bokslutsprocessen, inklusive upprättande av årsredovisning. Rollen innefattar även lönehantering i samarbete med vår externa lönebyrå. Du kommer att ingå i ett mindre ekonomiteam och rollen rapporterar till ekonomiansvarig.
Arbetsuppgifter som ingår i rollen:
- Avstämningar och månads-, kvartals- och årsbokslut
- Momsredovisning och skattedeklaration
- Upprätta årsredovisning inkl. skatteberäkning och rapportera till myndigheter
- Löneunderlag och koordinering med extern lönebyrå
- Stötta ekonomiavdelningen med löpande administrativa uppgifter
- Arbeta med förbättring av rutiner och digitalisering av ekonomiflöden
- Rapportering av nyckeltal månadsvis till koncernen
Om dig
Vi söker dig med eftergymnasial utbildning inom ekonomi, och minst 10 års erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete. Du bör kunna arbeta självständigt genom hela ekonomiflödet och som person vara ansvarstagande, självgående och samarbetsvillig. I rollen kommer du att ha flera kontaktytor och samarbeten med kollegor i olika funktioner, och därmed behöver du även vara kommunikativ. Vidare ser vi att du är strukturerad och van vid att arbeta mot deadlines.
Om Nordlo
Nordlo är en av Nordens ledande aktörer inom moln och infrastruktur. Vi erbjuder skalbara driftlösningar, managerade tjänster och full outsourcing av IT- och digitaliseringstjänster till företag och offentliga verksamheter. Genom nära samarbete och med ansvarsfulla val av innovativ teknik hjälper vi våra kunder att stärka sin konkurrenskraft och driva digitaliseringen framåt.
Nordlo omsätter 2,4 miljarder SEK, har ca 1000 anställda på orter över hela Sverige och stora delar av Norge.
För att du ska trivas och må bra i vår organisation är ditt välmående viktigt för oss. Vi tror på en mångfald och arbetar aktivt för en jämlik och inkluderande företagskultur. Som anställd hos oss kan du förvänta dig följande:
En god balans mellan arbetstid och fritid En stor delaktighet och möjlighet att påverka Ett nära samarbete mellan team och kollegor Ett lyhört och närvarande ledarskap
Är du vår nästa redovisningsansvarig? Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag. Ansökningar hanteras löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/5". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordlo Improve AB
(org.nr 556271-9129) Arbetsplats
Nordlo Improve AB, Göteborg Lindholmen Jobbnummer
9705419