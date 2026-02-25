Redo för nästa steg inom teknik? - För dig med militär bakgrund
2026-02-25
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
I denna roll blir du en del av ett riktat initiativ på Saab för personer med militär bakgrund, framför allt GSS/T och RO med erfarenhet av internationell insats. Rollen är avsedd som en ingång till Saab utifrån verksamhetens behov och din individuella profil. Rollen innebär varierande arbetsuppgifter inom flera delar av organisationen.
Arbetsuppgifterna och anställningsformen varierar och kan exempelvis omfatta:
* Individuellt anpassad insats utifrån verksamhetens behov
* Sommarjobb
* Nyutexaminerade och juniora roller
* Projektanställning
* Tillsvidareanställning
Innehållet i rollen kan variera och omfatta tekniska, produktionsnära, projektinriktade och verksamhetsstödjande uppgifter. Arbetet kan ske inom områden som utveckling, produktion, kvalitet, projekt, planering och tekniknära stöd. Du kommer att arbeta i nära samverkan med andra delar av organisationen och bidra i miljöer där struktur, kvalitet och samarbete är centrala. Inom verksamheten används Office och affärssystemet IFS. Du erbjuds en professionell miljö med tydliga processer och ett långsiktigt arbetssätt. Publiceringsdatum2026-02-25Profil
Vi söker dig som har militär bakgrund och som är intresserad av att ta nästa steg inom försvarsindustrin. Du är ansvarstagande, lösningsorienterad och van vid att arbeta i sammanhang där det är viktigt med krav, struktur och kvalitet. Du bidrar till gott samarbete i team och har förmåga att omsätta erfarenheter från militär verksamhet till civila roller och organisationer.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
* Militär bakgrund, till exempel: genomförd värnplikt, anställning som GSS/K eller GSS/T, reservofficersutbildning eller motsvarande tjänstgöring.
* Gymnasieutbildning eller högre, alternativt motsvarande erfarenhet
* God förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande:
* Teknisk utbildning, ingenjörsbakgrund eller annan relevant eftergymnasial utbildning
* Erfarenhet från produktion, projekt, kvalitet, systemarbete eller ledande befattningar
* Erfarenhet från internationell utbildningsinsats eller annan militär verksamhet i internationell miljö, till exempel internationell utbildningsinsats.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här.
Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här
Vad innebär en spontanansökan?
Detta är en öppen ansökan för dig som är nyfiken på vår verksamhet på Saab. Om du vill bli en del av vår framtida resa är du varmt välkommen att skicka in en spontanansökan. Genom att göra det visar du att du är öppen för jobbmöjligheter hos oss - och om vi längre fram får in en roll som stämmer överens med din bakgrund och dina intressen, kan vi komma att kontakta dig.
Vi vill dock tydliggöra att en spontanansökan inte är detsamma som att söka en tjänst. För att maximera dina möjligheter uppmanar vi dig att visa oss vad som lockar dig mest, genom att aktivt söka de specifika tjänster som du är intresserad av!
Du kan alltid dra tillbaka din spontanansökan genom att logga in på din Workday-profil. Läs mer om dina rättigheter och hur du kontaktar Saabs dataskyddsombud här. Ersättning
