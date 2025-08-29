Redo för nästa steg - sjuksköterska till medicinmottagningen, Ljungby
2025-08-29
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.
Medicinkliniken i Ljungby utgörs av ca 150 medarbetare inom olika professioner. Här bedrivs sluten och specialiserad vård inom internmedicin. På medicinkliniken står vi för en robust verksamhet, säker vård och stolta medarbetare. Tillsammans skapar vi den bästa medicinkliniken!
Välkommen till ett stimulerande arbete där du får möjlighet att utveckla dig själv samtidigt som du bidrar till att göra verklig skillnad för våra patienter. Är du sjuksköterska och nyfiken på mottagningsarbete inom specialistsjukvård?
För den som inte redan bor i Ljungby men lockas av tanken på att leva i en mindre stad har Ljungby mycket att erbjuda. Du kan välja mellan fridfulla villaområden eller bekväma lägenheter i stadskärnan. Möjligheten att bygga ditt eget hus finns också genom tillgängliga tomter. Oavsett var du väljer att bosätta dig i Ljungby stad, så har du nära till alla stadens fördelar. Det breda utbudet av boendemöjligheter gör Ljungby till en lockande plats att leva och bo.
Vi kan hjälpa dig med tillfälliga boende fram tills du får tillgång till ditt föreviga hem.
Som sjuksköterska hos oss är du en viktig del av ett engagerat team. Hos oss erbjuds du en mångsidig och spännande vardag, med balans mellan patientkontakt och administrativa uppgifter.
Tjänsten består främst av arbete på neuro- och AK-mottagning samt telefonrådgivning i TeleQ. Efter upplärning på AK-mottagningen kommer du självständigt att ordinera och dosjustera antikoagulantia som exempelvis Waran och andra läkemedel. I telefonrådgivningen ger du värdefulla råd och stöd till patienter inom både neurologi och andra områden inom internmedicin.
Hos oss på medicinmottagningen samarbetar du med undersköterskor, läkare och andra professioner kring patienten. Även utvecklingsarbete, patientsäkerhetsarbete samt dialog och kontakt internt/externt inkluderas.
Hos oss får du en unik möjlighet att utveckla din kompetens och ta del av en varierad arbetsmiljö där ingen dag är den andra lik!Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och vill arbeta inom medicinsk öppenvård. Du har några års erfarenhet i yrket, känner dig trygg i din roll och är redo att ta nästa steg mot ett mer självständigt arbete.
Som person är du ansvarstagande, flexibel och serviceinriktad, och du bemöter både patienter och kollegor på ett respektfullt och professionellt sätt.
Du har en god kommunikativ förmåga, är van vid att arbeta i olika IT-system och har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet.
Välkommen med din ansökan!
