Redo för något nytt? Nu kan du bli busschaufför!
2025-12-22
, Sorsele
, Arvidsjaur
, Malå
, Jokkmokk
, Sorsele
, Arvidsjaur
, Malå
, Jokkmokk
Är du redo att ta klivet in i framtidens transporter? Genom vårt samarbete med Granbergs Buss får du en unik möjlighet att bygga både kunskap och praktisk erfarenhet som lägger grunden för en långsiktig och trygg karriär som busschaufför.
Under cirka åtta introduktionsveckor får du ta del av ett genomtänkt upplägg med praktiska moment, handledning och teori i verklig miljö - få en raketstart in i en yrkesroll med trygghet, utveckling och långsiktighet.
Information om tjänsten
Professionals Nord lanserar nu för femte gången detta framgångsrika upplägg. Genom satsningen bidrar vi till att forma nästa generations chaufförer tillsammans med Granbergs Buss. Under introduktionen får du möjlighet att utveckla dina färdigheter inom fordonshantering, trafiksäkerhet och logistikflöden, samt får stöd i att ta körkortsbehörighet D och de certifikat som krävs för att arbeta som busschaufför.
Du kommer att vara anställd av Professionals Nord och arbeta som konsult hos Granbergs Buss under minst 12 månader. Målet är att du därefter erbjuds en fast anställning direkt hos Granbergs Buss, förutsatt att alla parter är nöjda med samarbetet. För frågor om tjänsten vänligen kontakta Hanna Degerhäll (hanna.degerhall@pn.se
) eller Lisa Bäckström (lisa.backstrom@pn.se
)
Vi vet av erfarenhet att personlighet, engagemang och vilja att lära är det som skapar framgång i rollen. Därför välkomnar vi dig som vill ta nästa steg i karriären - oavsett tidigare bakgrund.
Information om introduktionsperioden
Under introduktionsveckorna får du en trygg och strukturerad start i yrkeslivet som busschaufför. Upplägget bygger på en kombination av teori, praktik och handledning där du utvecklas inom områden som fordonskännedom, trafiksäkerhet, kundbemötande och körmoment i verklig miljö. Syftet är att ge dig alla verktyg du behöver för att känna dig trygg i rollen - från första körning till självständigt ansvar på vägarna i Norrbotten.
Uppstartsevent: 2 februari
Introduktion: Cirka 8 veckor
Första dag hos Granbergs Buss: Efter avslutad introduktion, cirka 27 april
Omfattning: Heltid
Plats: Introduktionen kommer ske på plats i Luleå
Arbetsort efter avslutad satsning: Hos Granbergs Buss - på någon av deras etableringsorter i Norrbotten: Arvidsjaur, Boden, Piteå, Älvsbyn, Kalix, Överkalix eller Luleå
Om Granbergs Buss
Granbergs Buss är ett familjärt och väletablerat företag med cirka 130 anställda, verksamt på flera orter i Norrbotten. Företaget är en del av Granbergs Gruppen - en stark, lokal aktör med korta beslutsvägar, genuin omtanke om personalen och långsiktigt tänk i allt de gör.
Här erbjuds du en stabil och trygg arbetsgivare där man värdesätter gemenskap, kvalitet och service. Arbetsmiljön präglas av nära samarbete, omtanke och stolthet över yrket. Att vara busschaufför hos Granbergs Buss är inte bara ett jobb - det är ett socialt och meningsfullt uppdrag där du varje dag bidrar till att människor kommer fram tryggt och säkert.
Om rollen som busschaufför
Som busschaufför hos Granbergs Buss kommer dina arbetsuppgifter att omfatta:
* Körning av linje- och beställningstrafik inom Norrbotten
* Service och kundbemötande - du är företagets ansikte utåt
* Säkerhetskontroller av fordon före körning
* Samarbete med trafikledning och kollegor för smidiga körningar
Rollen passar dig som uppskattar ansvar, frihet och möten med människor - och som vill arbeta i en miljö där säkerhet och trygghet står i centrum.
Vi söker dig som
* Är serviceinriktad och tycker om att möta människor
* Har god kommunikationsförmåga och samarbetsvilja
* Är lösningsorienterad och tar ansvar för dina uppgifter
* Är säkerhetsmedveten och har ett lugnt, stabilt omdöme
Krav för tjänsten
* B-körkort
* Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift
* Möjlighet att arbeta varierande tider (dag, kväll, helg)
Behörighet D och yrkeskompetensbevis erhålls under introduktionsperioden.
Ansökan och rekryteringsprocess
När du ansöker kommer du först att besvara ett antal frågor där du redogör för ditt intresse för satsningen och rollen.
Eftersom personliga egenskaper, motivation och engagemang är avgörande ser vi fram emot att höra varför just du ska bli nästa förare hos Granbergs Buss. I din ansökan vill vi att du bifogar ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du vill arbeta som busschaufför.
Slutkandidater genomgår bakgrundskontroll.
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
PLACERING: Norrbotten (stationeringsorter: Arvidsjaur, Boden, Piteå, Älvsbyn, Kalix, Överkalix, Gällivare, Arjeplog eller Luleå)
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Hanna Degerhäll och Lisa Bäckströmhanna.degerhall@pn.se
/ lisa.backstrom@pn.se
Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare innan annonsen stängs. Ersättning

Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-01-05
Konsultchef
hanna.degerhall@pn.se Jobbnummer
