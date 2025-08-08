Redo för något mer än "bara ett jobb"? Välkommen till Brilliant Values!
2025-08-08
Uppsala | Heltid | Fast lön + provision | Rekrytering pågår
Du behöver inte erfarenhet. Du behöver rätt energi.
På Brilliant Values bygger vi inte bara säljare - vi bygger självförtroende, vinnarskallar och framtida ledare.
Vi letar efter dig som:
Har en glöd, även om du inte vet exakt vad du vill än.
Ser möjligheter där andra ser hinder.
Tror att personlig utveckling är viktigare än att sitta still.
Vill jobba med människor, snacka, övertyga och växa.
Du får full utbildning - både i försäljning och mindset.
Hos oss växer du varje dag, inte bara i siffror utan som person.
Vad går jobbet ut på?
Som innesäljare jobbar du via telefon med försäljning av produkter och tjänster från några av Sveriges största varumärken inom bl.a. el, hälsa och media. Du får:
Tydliga mål & stöd från coacher
Verktyg för att lyckas
En arbetsmiljö där kultur och teamkänsla är på riktigt
Det här erbjuder vi:
Fast grundlön + provision utan tak + bonusar
Bekväma arbetstider: Mån-tors 9:15-17:45, Fre 9:15-16:30
Utbildning från dag 1 och kontinuerligt genom hela karriären
Kontor mitt i centrala Uppsala - där vi trivs och utvecklas tillsammans
Karriärvägar: Säljcoach, teamledare, admin - eller utlandsjobb på vårt kontor på Gran Canaria
Vem är du?
Du är motiverad
Talar flytande svenska
Har rätt attityd (erfarenhet är ett plus, men inget krav)
Vill ha ett jobb som GER energi - inte bara tar
Så här söker du:
Skicka ett kort mejl med några rader om dig själv + telefonnummer till: uppsala@brilliantvalues.se
Har du frågor? Ring rekryteringsansvarig Joakim Jaksen: 072-200 99 09
Arbetsplats:
S:t Olofsgatan 9B, 75321 Uppsala (ungefär vid Stadsbiblioteket)
Mer info: www.brilliantvalues.com/jobba-i-uppsala-2
"Jag kom hit utan erfarenhet och ville bara testa något nytt - idag är jag teamledare och får andra att lyckas. Det här jobbet förändrade mitt liv."
- Philip, 23 år, anställd sedan 2023
Sök idag. Vi kör intervjuer löpande.
Sista dag att ansöka är 2025-08-17
E-post: uppsala@brilliantvalues.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Säljare Uppsala". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Brilliant Values Global AB
(org.nr 559023-2624), https://brilliantvalues.com/jobba-i-uppsala-2/
S:t Olofsgatan 9B (visa karta
)
753 21 UPPSALA Arbetsplats
Brilliant Values Uppsala Kontakt
Joakim Jaksen uppsala@brilliantvalues.se 0722009909 Jobbnummer
9450150