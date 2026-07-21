Redo för något meningsfullt? Vi söker kockar till vårt nya kök!
Kungälvs kommun, Samhällsbyggnad / Kockjobb / Kungälv Visa alla kockjobb i Kungälv
2026-07-21
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Kungälvs kommun är en plats där vi tillsammans skapar värde i människors vardag. Vår vision visar riktningen framåt och våra ledord -mod, respekt och medskapande vägleder oss i hur vi arbetar varje dag. En bra arbetsplatskultur och stöd för din personliga utveckling är viktigt för oss. Din insats räknas!Publiceringsdatum2026-07-21Beskrivning
Är du kock, brinner för ditt yrke och vill göra verklig skillnad för våra matgäster?
Hos oss får du använda din yrkesskicklighet till något som betyder mycket – att skapa goda, näringsrika måltider för barn, elever och äldre i deras vardag. Vi söker dig som har passion för matlagning och som vill bidra till att varje måltid blir en positiv upplevelse.
Vi har precis öppnat ett nytt, modernt tillagningskök på Ytterbyskolan och står inför en spännande utvecklingsresa. Nu utökar vi vårt team och söker dig som vill vara med från start när vi tar nästa steg i vårt måltidsuppdrag.
Idag lagar vi cirka 1 750 portioner per dag – och framåt växer uppdraget ytterligare när vi även ska leverera måltider till kommunens vård- och omsorgsboenden. Under hösten 2026 startar vi dessutom vårt nya koncept "Måltid som aktivitet", där måltiden blir en viktig del av välbefinnande, gemenskap och livskvalitet.
Här blir du en del av ett engagerat team där vi hjälps åt, delar kunskap och utvecklar arbetet tillsammans. Du får arbeta i ett större sammanhang med tydligt syfte – att skapa måltider som människor längtar efter. Dina arbetsuppgifter
Planering och tillagning av måltider, inklusive specialkost och konsistensanpassad kost.
Hantering av utleveranser till mottagningskök.
Möta och servera våra gäster i skolrestaurangen.
För- och efterarbete i köket.
Handledning av personal vid behov. Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad kock med dokumenterat goda matlagningskunskaper och en stark yrkesstolthet. Du har minst fem års erfarenhet av arbete som kock, gärna inom både storproduktion och restaurangverksamhet.
Krav för tjänsten:
Utbildad kock.
Dokumenterat goda matlagningskunskaper, med minst fem års erfarenhet av arbete som kock.
God datorvana och förmåga att hantera digitala system, beställningar och administration.
Goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift.
Förmåga att arbeta strukturerat, noggrant och med hög kvalitet även i ett högt tempo.
Kunna arbeta med måltider för äldreomsorg, inklusive konsistensanpassning och desserter.
Tillaga svensk husmanskost och vegetarisk mat.
Kunna arbeta enligt egenkontrollprogram och gällande livsmedelsföreskrifter.
Meriterande:
Goda kunskaper om tillagning av specialkost.
Erfarenhet av kostdataprogram.
Logistik kring matleveranser.
Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande.
Interna referenser kommer att tas om sådana finns.
I Kungälvs kommun värdesätter vi mångfald och inkludering – hos oss är olikheter en styrka. Om du är redo att anta en spännande utmaning, skicka in din ansökan redan i dag!🌟Övrig information
Ansökan tas endast emot digitalt via kungalv.varbi.com
Betyg/intyg lämnas på begäran eller vid en eventuell intervju.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten ej behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak.
Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden.
Vi använder oss av digitala verktyg och i arbetet kan du komma att behöva använda dig av e-legitimation.
Innan eventuell anställning kräver vi att giltigt identitetskort där medborgarskap framgår samt giltigt arbetstillstånd uppvisas.
Provanställning kan komma tillämpas enligt kollektivavtal.
Registerkontroll genomförs för de tjänster där detta krävs enligt lag.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Kungälvs kommun har upphandlade avtal.
Testning kan förekomma i rekryteringsprocessen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungälvs Kommun
(org.nr 212000-1371), https://www.kungalv.se/arbete/lediga-jobb/
Ytterbyvägen 2 (visa karta
)
442 30 KUNGÄLV Arbetsplats
Kungälvs kommun, Samhällsbyggnad Kontakt
Rekryterande chef
Camilla Hyllert 0303-238983 Jobbnummer
10007892