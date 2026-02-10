Redo för en nystart i karriären? Vi söker säljare!
2026-02-10
Redo för en nystart i karriären? Vi söker nya säljare i Örnsköldsvik.
Vill du utvecklas, tjäna pengar och bli en del av ett starkt team? Vi söker drivna och nyfikna personer som vill arbeta med försäljning och bygga en långsiktig karriär.
Du kommer arbeta med försäljning av mobilabonnemang för operatören 3 till privatkunder. Utbildning sker på plats och du får löpande coachning för att utvecklas i rollen.
Tjänsten är på heltid med arbetstider 09:45-19:00.
Vi erbjuder:
• Garantilön + provision
• Säljutbildning och kontinuerlig coachning
• Utvecklingsmöjligheter inom företaget
• Ett engagerat och måldrivet team
Vi söker dig som:
• Är driven och vill utvecklas
• Tycker om att prata med människor
• Motiveras av att arbeta mot mål
• Talar svenska obehindrat
Urval sker löpande. Skicka in din ansökan så kontaktar vi dig inom kort. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
E-post: sandra.eriksson@ambivio.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Örnsköldsvik". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Belmont Group AB
(org.nr 559197-5940)
891 30 ÖRNSKÖLDSVIK Jobbnummer
9735298