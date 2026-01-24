Redo att starta din karriär inom B2B-försäljning? Innesäljare Globen
Pauser Media AB / Säljarjobb / Täby Visa alla säljarjobb i Täby
2026-01-24
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Pauser Media AB i Täby
, Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Huddinge
eller i hela Sverige
Vi söker nu fler engagerade kollegor till vårt kontor vid Globen. Hos oss får du arbeta med B2B-försäljning inom media i ett växande företag med tydliga mål, bra stämning och trygga villkor.
Om rollen:
Som innesäljare arbetar du med försäljning av tidningsprenumerationer och nyhetstjänster till både befintliga och nya kunder inom näringsliv och offentlig sektor (B2B).
All försäljning sker per telefon och du erbjuder färdiga prenumerations- och nyhetspaket till konkurrenskraftiga priser.
Du blir en del av ett team där samarbete, utveckling och resultat står i fokus.
Det här erbjuder vi dig:
Garantilön enligt kollektivavtal
Fast grundlön + generös provision
Kollektivavtal (pension & försäkringar)
Friskvårdsbidrag
Introduktion och säljutbildning - vi lär dig jobbet
Utvecklingsmöjligheter inom bolaget
Kontorstider helgfri mån-torsd kl. 08.00-17.00 fredagar 8-16
Trevligt kontor, tävlingar, aktiviteter och kickoffer
Vi söker dig som:
Är social, kommunikativ och förtroendeingivande
Har lätt för att bygga långsiktiga relationer
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Är målmedveten, driven och gillar att se resultat
Meriterande:
Erfarenhet av service eller försäljning
Älskar att prata i telefon
Driven och vill utvecklas inom försäljningPubliceringsdatum2026-01-24Så ansöker du
Skicka din ansökan via mejl till rekrytering@pausermedia.se
. Urval sker löpande - vänta inte!
Viktigt att du skriver Stockholm i ämnesraden!Om företaget
I över 30 år har Pauser Media levererat strategisk kunskap till våra kunder. Pauser Media sysselsätter idag ett 40-tal personer och har kontor i Stockholm och Lund.
Vi söker säljare till kontoret i Stockholm, Rökerigatan 19, Johanneshov.
Frågor besvaras av Gina Wallin, Chef Verksamhetsstöd, 08-51795517 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
E-post
E-post: rekrytering@pausermedia.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Stockholm". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pauser Media AB
(org.nr 556419-7761), https://www.pausermedia.se/ Kontakt
Chef Verksamhetsstöd
Gina Wallin rekrytering@pausermedia.se 08-517 955 17 Jobbnummer
9702784