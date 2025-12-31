Redo att starta 2026 med en spännande roll inom kundservice?
2025-12-31
Är du serviceinriktad, resultatorienterad och drivs av att överträffa uppsatta mål? Då har vi den perfekta tjänsten för dig - välkommen med din ansökan redan idag!
I rollen arbetar du med både inkommande och utgående samtal, där du ger rådgivning och hjälper kunder på bästa sätt. Du får möjlighet att utveckla din kommunikativa förmåga och bygga erfarenhet inom kundservice i en dynamisk arbetsmiljö.
Vi söker dig som är nyfiken, självgående och trivs med att ta initiativ. Ingen tidigare erfarenhet krävs - vi värdesätter framför allt rätt inställning, engagemang och vilja att bidra till ett positivt team.
Tjänsten inleds med provanställning och erbjuder goda möjligheter till tillsvidareanställning. Arbetet sker på plats i Växjö.
DETTA SÖKER VI
• Har en stark passion för kundkontakt och att assistera kunder
• Är en lyhörd och kommunikativ problemlösare som anpassar sig efter kundens behov.
• Har minst en gymnasieutbildning, kan kommunicera obehindrat på svenska i både tal och skrift, samt har goda datorfärdigheter.
Sista dag att ansöka är 2026-01-14
