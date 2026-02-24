Redo att sätta riktningen? Bli Teamlead Sales hos Bokadirekt
Professionals Nord Luleå AB / Chefsjobb / Luleå Visa alla chefsjobb i Luleå
2026-02-24
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Professionals Nord Luleå AB i Luleå
Vill du ta ett säljteam till nästa nivå - och samtidigt vara med och forma hur en växande organisation bygger prestation på riktigt? Nu söker vi en Teamlead till Bokadirekts säljteam i Luleå. Här får du kliva in i en central roll hos Bokadirekt med stark tillväxt, högt tempo och korta beslutsvägar. Du leder i vardagen - genom tydlighet, energi och coachning - och skapar en kultur där struktur, ansvar och resultat går hand i hand. Hos Bokadirekt får du stort mandat, verkligt inflytande och möjligheten att bygga ett högpresterande team som gör skillnad - både för affären och för människorna i den. Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Professionals Nord söker för Bokaidrekts räkning en Teamlead Sales. Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Professionals Nord och att du anställs direkt hos Bokadirekt.
.
.
Du erbjuds
Hos Bokadirekt kliver du in i ett bolag i stark tillväxt där engagemang, tempo och ambition genomsyrar vardagen. Här får du arbeta i en platt organisation med korta beslutsvägar, där idéer tas på allvar och där du har nära till både ledning och beslutsfattare. Det finns en tydlig vilja att lyssna på nya perspektiv och att snabbt omsätta bra initiativ i praktiken.
För dig innebär det en möjlighet att påverka på riktigt - inte bara inom din roll, utan i hur arbetssätt, struktur och framtida satsningar formas. I takt med att organisationen växer skapas också nya utvecklingsmöjligheter, både inom ledarskap och andra delar av verksamheten.
Utöver den professionella utvecklingen erbjuds konkurrenskraftiga villkor med bland annat tjänstepension och friskvårdsbidrag. Teamkänslan är stark, med regelbundna aktiviteter och samarbete mellan kontoren i Luleå och Stockholm. Sammantaget får du en arbetsplats där prestation kombineras med gemenskap - och där du får vara med och bygga något långsiktigt i en bransch som fortsätter växa.Publiceringsdatum2026-02-24Dina arbetsuppgifter
Som Teamlead Sales hos Bokadirekt har du det övergripande ansvaret för den dagliga försäljningen och teamets prestation. Du leder och coachar säljarna nära i vardagen genom 1:1-samtal, medlyssning och tydlig feedback, med fokus på att skapa struktur och rätt förutsättningar för att nå uppsatta mål.
Du följer upp aktivitets-, konverterings- och intäktsmål samt ansvarar för forecast och kvalitet i CRM-arbetet. Genom datadriven analys identifierar du förbättringsområden och utvecklar arbetssätt tillsammans med Head of Sales och andra funktioner.
Du ansvarar även för onboarding av nya säljare, är delaktig i rekrytering och håller i morgonmöten där du sätter riktning, följer upp KPI:er och skapar energi i teamet. En viktig del av rollen är också att definiera och tydliggöra struktur, roller och arbetssätt i takt med att teamet växer.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Leda, coacha och utveckla säljteamet i det dagliga arbetet
Hålla 1:1-samtal, medlyssning och ge tydlig, konstruktiv feedback
Säkerställa att aktivitets-, konverterings- och intäktsmål uppnås
Ansvara för forecast och löpande uppföljning av försäljningsresultat
Säkerställa struktur och kvalitet i CRM-arbetet.
Identifiera förbättringsområden och utveckla arbetssätt och processer
Onboarda och introducera nya säljare
Vara delaktig i rekrytering av nya medarbetare
Samarbeta nära Head of Sales, marknad och övriga nyckelfunktioner
Arbetstiderna är 08.00-17.00 med möjlighet till distansarbete en dag i veckan.
Vi söker dig som:
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen hos Bokadirekt. Du är en trygg och tydlig ledare med förmåga att skapa struktur i en miljö med högt tempo och starka personligheter. Du har erfarenhet av att leda eller coacha säljare och drivs av att utveckla människor i vardagen - inte bara genom samtal, utan genom konkret feedback, uppföljning och närvaro i affären.
Som person har du pondus och inger förtroende naturligt. Du vågar sätta ramar, vara rak i din kommunikation och hantera utmanande situationer utan att tappa energi eller riktning. Samtidigt är du positiv, engagerande och har förmågan att motivera teamet även när tempot är högt och kraven tydliga. Du är strukturerad och datadriven, trivs med att arbeta mot tydliga mål och använder siffror som ett verktyg för utveckling.
Erfarenhet av B2B-försäljning är viktigt, och det är meriterande om du har arbetat i en prestationsdriven miljö eller inom Software as a Service. Framför allt söker vi dig som kombinerar affärsförståelse med ett genuint intresse för människor - och som vill bygga en kultur där prestation skapas genom rätt förutsättningar.
Krav för tjänsten:
Flytande svenska i tal och skrift
B-körkort
START: OmgåendeOMFATTNING: Heltid
STAD: Luleå
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Alma Jonsson / alma.jonsson@pn.se
Sök tjänsten genom att klicka på "sök jobbet" nedan. Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Om du vill kan du även skapa en användare och ladda upp ditt CV och personliga brev. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på alma.jonsson@pn.se
