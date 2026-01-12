Redaktörer till Kriminalvårdens Kommunikationsavdelning
Kriminalvården, Kommunikationsavdelningen / Journalistjobb / Norrköping Visa alla journalistjobb i Norrköping
2026-01-12
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kriminalvården, Kommunikationsavdelningen i Norrköping
, Linköping
, Göteborg
eller i hela Sverige
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Kriminalvårdens kommunikationsavdelning ansvarar för myndighetens interna och externa kommunikationsarbete, pressfrågor samt för myndighetens samlade varumärkesarbete.Publiceringsdatum2026-01-12Arbetsuppgifter
Vi söker två redaktörer, som ska planera, producera och publicera nyheter på Kriminalvårdens intranät, externa webb och LinkedIn. Jobbet innebär att kanalanpassa och lättillgängligt och intresseväckande presentera information. Redaktören skriver helt egna nyheter, men bearbetar också underlag från andra. Redaktören planerar flödet i kanalerna och publicerar det. Du kommer att ha stor kontakt med övriga avdelningar och med medarbetare som arbetar i hela landet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett självgående arbetssätt och tar stort eget ansvar för att driva ditt arbete framåt. Du har en god samarbetsförmåga och är lyhörd för andras perspektiv och behov. Du kommunicerar på ett tydligt sätt och är mån om att säkerställa att rätt budskap når fram till berörda parter. Vidare är du en person som gör korrekta avvägningar och prioriteringar utifrån ibland komplex information.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• en akademisk examen i journalistik eller kommunikation, eller annan utbildning som Kriminalvården bedömer som likvärdig
• flerårig erfarenhet av arbete som redaktör med ansvar för publicering på webb och i sociala medier i myndighet
• flerårig erfarenhet av att skriva egna nyheter samt att redigera andras texter och sätta rubriker
• flerårig erfarenhet av webbpublicering och arbete med sociala medier
• mycket god kunskap som skribent. Kan skriva målgruppsanpassade och intressanta texter. Klarar att skriva nyheter under tidspress, likväl som reportage
• mycket god kunskap att göra komplicerade ämnen begripliga i lättillgängliga texter
• mycket god kunskap i textredigering
• god fotograferingsvana
• mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Det är meriterande om du har:
• arbetslivserfarenhet från Kriminalvården
• erfarenhet av att jobba i Sharepoint.
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C298685". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Arbetsplats
Kriminalvården, Kommunikationsavdelningen Kontakt
Sektionschef
Petra Wetterström petra.wetterstrom@kriminalvarden.se +46768673738 Jobbnummer
9678491