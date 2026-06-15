Redaktionell kommunikatör, vikariat, till Skånes universitetssjukhus
Region Skåne, Koncernkontoret / Marknadsföringsjobb / Lund Visa alla marknadsföringsjobb i Lund
2026-06-15
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Är du en slipad och snabb skribent som är en fena på att identifiera och lyfta det primära? Är du bra på att jobba strukturerat även när det händer mycket samtidigt? Är du van vid att hitta lösningar både enskilt och tillsammans med andra? Då är det kanske du som ska bli vår nya kollega när vi nu söker en vikarie till Enhet redaktion och vårdkommunikation på Skånes universitetssjukhus!
Vi på kommunikationsenheten för Skånes universitetssjukhus har till uppdrag att skapa värde för patienter, närstående, medarbetare och chefer genom kommunikation. Enhet redaktion och vårdkommunikation arbetar med att utveckla och samordna sjukhusets redaktionella arbete, sociala medier samt patientkommunikation och filmproduktion. Vi tillhör Koncernstab kommunikation i Region Skåne, där vi tillsammans med övriga sjukvårdsförvaltningar arbetar med verksamhetsnära kommunikation inom hälso- och sjukvården.
Vi kan erbjuda dig en varierande roll i en organisation med hög kompetens, högt tempo och ett viktigt uppdrag: att säkerställa att dagens och morgondagens medborgare får en god vård med hög servicenivå och kvalitet.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-15Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta som redaktionell kommunikatör. Tillsammans med fyra kollegor ingår du i det redaktionella teamet som har hand om Skånes universitetssjukhus interna och externa redaktionella arbete. Du kommer att intervjua, skriva och producera redaktionellt innehåll till våra olika kanaler. Du har ett viktigt ansvar i att målgruppsanpassa och vara det filter som krävs för att våra redaktionella kanaler ska vara till nytta.
Rollen innebär också ett nära samarbete med chefer och kollegor, och du intar en rådgivande roll när det kommer till att nå ut med budskap på bästa sätt. Du utgår ifrån våra redaktionella principer och ansvarar för att tillsammans med kollegorna göra bedömningar utifrån dessa vid inkommande önskemål. Inom teamet stöttar vi varandra i våra olika uppdrag utifrån behov och vad som planeras i våra olika kanaler.
Skånes universitetssjukhus är verksamt i både Lund och Malmö, så även om du har din ordinarie placering i Lund förekommer arbete på bägge orter. Kvalifikationer
Vi söker dig med högskoleutbildning i journalistik, medie- och kommunikationsvetenskap eller inom ett för tjänsten relevant område.
Vi vill att du:
• Är en skicklig skribent med vana av att skriva kärnfulla nyhetstexter.
• Har erfarenhet av att snabbt sätta dig in i nya områden och producera texter till fasta deadlines.
Det är meriterande om du:
• Har goda kunskaper i webbpubliceringsverktyg, gärna Optimizely.
• Kan kombinera det journalistiska och det kommunikativa perspektivet i ditt arbete.
• Är van vid och tycker om att fotografera.
Till den här rollen söker vi dig som är driven och kommunikativ. Det är viktigt att du är van vid att ta egna initiativ och självständigt genomföra arbetsuppgifter och hitta lösningar utifrån deadlines. Samtidigt tycker du om att jobba i grupp, utvecklas tillsammans. Du behöver ha mycket god samarbetsförmåga eftersom arbetet kräver många kontakter både inom och utanför förvaltningen. Arbetstakten är ofta hög och du behöver kunna jobba strukturerat och prioritera bland en mängd olika behov. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi planerar för digitala intervjuer på förmiddagen den 20/8 och heldag den 21/8.
Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: Tjänsten avser ett föräldravikariat 2026-09-01-2027-04-30.
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Koncernkontoret är regionstyrelsens förvaltning och Region Skånes huvudkontor vars uppdrag är att leda, driva, samordna, följa upp och utveckla regionens verksamhet. Koncernkontorets drygt 950 medarbetare arbetar med regionens hälso- och sjukvård, det regionala utvecklingsuppdraget samt regionala stödfunktioner. Våra arbetsplatser finns främst på Rådhuset i Kristianstad och på Dockplatsen i Malmö.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
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Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330370". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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221 85 LUND Arbetsplats
Region Skåne, Koncernkontoret Kontakt
Vision
Oliver Wide-Swensson oliver.wide-swensson@skane.se Jobbnummer
9964755