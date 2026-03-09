Recepttekniker till Apotek Hjärtat, Eslöv
2026-03-09
Är du utbildad apotekstekniker med receptbehörighet och är redo för din nästa utmaning? Vill du vara en del av en organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med ditt team och stora möjligheter att utvecklas? Välkommen till Apotek Hjärtat!
Om jobbet som apotekstekniker på Hjärtat
Som apotekstekniker på Hjärtat arbetar du omväxlande med försäljning, professionell rådgivning och kassatjänst inom egenvården I rollen bidrar du med din kompetens, engagemang och erfarenhet, till en bättre hälsa för våra kunder och till apotekets framgång. Tjänsten är på heltid.
På Hjärtat kan din karriär ta många spännande vägar. Möjligheterna är många!
Därför ska du jobba hos oss - apotekschefen berättar
Välkommen till vårt fina Apotek mitt i Skåne, mitt i Eslöv. Vi som välkomnar dig till ett engagerat team som består av två tekniker, sex farmaceuter och assistent. Det som beskriver oss bäst är gott skratt, god stämning och bästa kundmöte. Till vårt fina team söker vi en ny stjärna som är engagerad, serviceinriktad, hjälpsam och brinner för kundmöte. Vi har varierande kundflöde som består av våra trogna stamkunder, barnfamiljer, äldre och yngre och det gör arbetet väldigt omväxlande. Vårt apotek ligger 5 minuter gångavstånd till centralstation.
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Hel- eller deltid kan diskuteras. Vi är väldigt öppna för att hitta en lösning som passar bäst dig.
Vi har öppet 09-18 på vardagar, 09-14 på lördagar och stängt på söndagar.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är utbildad apotekstekniker med receptbehörighet. Du är antingen i början av din karriär eller erfaren apotekstekniker och känner igen dig i beskrivningen:
Du visar intresse och engagemang i mötet med kunder och samarbetar väl med kollegor på ditt apotek och i hela regionen/ hela Apotek Hjärtat
Du tar ansvar för att förhålla dig till de krav som ställs på dig som rådgivare och tar hjälp av ditt team vid behov
Du bidrar med en god attityd och söker enkla lösningar i vardagen
På Hjärtat strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka in din ansökan redan idag. Om roller kräver det så behöver du genomgå bakgrundskontroller innan anställning. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Kontaktperson: selma.gazetic@apotekhjartat.se
Välkommen till oss - ett apotek med Hjärtat på rätt ställe!
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare Apotek Hjärtat AB
