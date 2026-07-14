Receptionsmedarbetare till Akademikliniken Stockholm

Akademikliniken Hj Aktiebolag / Receptionistjobb / Stockholm
2026-07-14


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Receptionsmedarbetare till Akademikliniken Stockholm
Brinner du för kundservice och vill vara den trygga rösten som hjälper våra kunder genom hela deras resa? Akademikliniken på Gärdet söker nu en engagerad och professionell kundtjänstmedarbetare som vill bli en viktig del av vårt serviceteam.
Om rollen
I rollen ansvarar du för att ge ett varmt, professionellt och lösningsorienterat bemötande både i telefon, via e-post och på plats i receptionen. Du är ofta den första och sista kontaktpersonen våra kunder har, vilket gör din roll avgörande för kundupplevelsen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ta emot och hantera inkommande samtal, mejl och meddelanden
Boka in konsultationer, behandlingar och operationer
Ge tydlig och direkt information kring våra tjänster
Välkomna kunder på plats och bidra till en trygg och positiv upplevelse
Stötta klinikens personal med administrativa uppgifter kopplade till kundkontakter
Säkerställa ett professionellt flöde i receptionen och bidra till ordning och struktur

Vem är du?
Du är en naturlig människokännare som alltid sätter kundens behov främst. Du har ett lugn och en trygghet i bemötandet, även när det är högt tempo. Några av dina starka egenskaper är att vara organiserad, effektiv och lösningsorienterad. Du trivs i en roll där service är i centrum.
Vi ser gärna att du har:
Tidigare erfarenhet av kundtjänst, reception och service, gärna inom vård och/eller skönhet
God datorvana och förmåga att snabbt sätta dig in i nya system
Stark kommunikationsförmåga i både tal och skrift på svenska och engelska
Intresse för estetik och hudvård

Vad vi erbjuder:
En heltidsroll i en bransch i framkant där vetenskap möter estetik
Möjlighet att växa i ett företag som är ledande inom plastikkirurgi och avancerad hudvård
Ett passionerat team som värderar både professionalitet och gemenskap
En arbetsmiljö där vi bryr oss om både våra kunder och våra kollegor

Anställningsform
Tillsvidareanställning. 6 månaders provanställning tillämpas.
Arbetstider
Heltid 100%. Arbetstiderna följer verksamhetens öppettider, måndag-fredag.

Publiceringsdatum
2026-07-14

Kontaktuppgifter för detta jobb
För ytterligare information om tjänsten och ansökan är du välkommen att kontakta magdalena.lejonmark@ak.se
✨ Välkommen till Akademikliniken – där våra kunder blir världens nöjdaste. Med sig själva.

Genom att skicka in din ansökan via e-post samtycker du till att CV, Personligt brev och dess personuppgifter behandlas av Akademikliniken för att hantera din ansökan. Uppgifterna kommer endast att hanteras av oss inom företaget, samt i enlighet med vår Integritetspolicy.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
Mail
E-post: magdalena.lejonmark@ak.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Receptionist Stockholm".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Akademikliniken Hj Aktiebolag (org.nr 556546-0655)
Storängsvägen 10 (visa karta)
115 42  STOCKHOLM

Arbetsplats
Storängsbotten

Jobbnummer
10002792

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