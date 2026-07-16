Receptionsmedarbetare för söndagar och extraarbete vid behov
Sandgrund Lars Lerin AB / Receptionistjobb / Karlstad Visa alla receptionistjobb i Karlstad
2026-07-16
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sandgrund Lars Lerin AB i Karlstad
, Ystad
eller i hela Sverige
Receptionsmedarbetare för söndagar och extraarbete vid behov
Sandgrund Lars Lerin i Karlstad söker en serviceinriktad, noggrann och ansvarsfull medarbetare till vår reception.
Som receptionsmedarbetare är du en av de första personerna våra besökare möter. Du ansvarar för att välkomna besökarna, ta betalt för entré och ge information om konsthallen och verksamheten.
Arbetet är till stor del självständigt. Under lågsäsongen arbetar man vanligtvis ensam i receptionen. Under högsäsongen och vid särskilda dagar, evenemang eller högre besöksantal arbetar man normalt två personer tillsammans.
Arbetsuppgifterna består bland annat av att:
• välkomna och hjälpa våra besökare
• hantera entrébetalningar och kassaarbete
• svara på mejl och telefonsamtal
• ta emot, registrera och administrera bokningar
• besvara frågor om besök, grupper och verksamheten
• hantera försäljning och betalningar i butiken samt löpande fylla på och göra i ordning varor
• genomföra öppnings- och stängningsrutiner
• bidra till att receptionen och den dagliga verksamheten fungerar tryggt och smidigt
Vi söker dig som är pålitlig, ansvarstagande och tycker om att möta människor. Du behöver vara noggrann, strukturerad och trygg med att arbeta självständigt och ta eget ansvar för receptionen.
Du ska även känna dig bekväm med kassahantering, mejl, telefon och administrativa arbetsuppgifter. Tidigare erfarenhet av reception, butik, kassa, bokningar eller annat servicearbete är meriterande.
Omfattning
Tjänsten innebär i första hand ett återkommande söndagspass. Arbetstiden är vanligtvis klockan 10.00–16.30 och vid behov som längst till 17.00.
Det kan även tillkomma extra arbetspass vid sjukdom, ledighet och andra bemanningsbehov. Under högsäsongen juni–augusti finns möjlighet till betydligt fler pass, även på vardagar.
Anställningsform och lön
Deltidsanställning i form av särskild visstidsanställning, inledningsvis under ett år. Möjlighet till fortsatt anställning finns.
Tjänsten är timavlönad. Lön och övriga villkor följer gällande kollektivavtal mellan Visita och HRF, Gröna riksavtalet.Publiceringsdatum2026-07-16Tillträde
Tillträde sker enligt överenskommelse. Du behöver kunna påbörja betald introduktion och upplärning under augusti, med målet att kunna arbeta självständigt från slutet av augusti.
Arbetsplats: Sandgrund Lars Lerin, KarlstadSå ansöker du
Skicka ditt CV och personliga brev till följande mejladress: lea.fredriksson@hotmail.se
Du får också gärna bifoga en kort videohälsning där du berättar lite om dig själv och varför du tror att du skulle passa för tjänsten. Videon är frivillig och behöver inte vara särskilt lång.
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05
E-post: lea.fredriksson@hotmail.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan - Receptionist". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sandgrund Lars Lerin AB
(org.nr 556677-3940)
Västra Torggatan 28 (visa karta
)
652 24 KARLSTAD Kontakt
Administrativ Sekreterare
Lea Ellwe Fredriksson lea.fredriksson@hotmail.se 054-10 07 80 Jobbnummer
10004442