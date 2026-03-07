Receptionsansvarig till Kvikkjokk Fjällstation sommarsäsong 2026
Kvikkjokk Fjällstation AB / Receptionistjobb / Jokkmokk
2026-03-07
Kvikkjokk ligger längst in i den Lappländska fjällvärlden - vid vägs ände. Den som söker naturens skönhet, bör besöka Kvikkjokk. I anslutning till Kvikkjokk ligger de två stora nationalparkerna Padjelanta och Sarek som tillsammans med Stora Sjöfallet också utgör världsarvsområdet Laponia som inrättades 1995 av Unesco.
Det finns 60 bäddar med enkel- till flerbäddsrum i två byggnader. Den timrade byggnaden från 1928 med trivsamma rum och sällskapsrum med utsikt över Sarekfjällen. Vi erbjuder förutom restaurang även café och bar samt en mindre butik.
Kvikkjokk är en liten by och det är 12 mil till Jokkmokk som är närmaste samhälle. Våra gäster söker naturupplevelser och många ger sig ut på längre eller kortare vandringar.
Vi söker en receptionsansvarig som vill jobba med oss under sommarsäsongen från mitten av juni till slutet av september
Förutom de vanliga receptions uppgifterna som in- och utcheck, telefonbetjäning och kassahantering leder du receptionsteamet,sköter bokningen och det administrativa.
Vi ser att du en glad och positiv person som har många bollar i luften, gillar högt tempo har stor servicevilja som är van att ta ansvar. Du har ett genuint intresse för kvalitet och service med "det lilla extra" och har alltid gästen i fokus. Du jobbar bra både självständigt och i lag och vi värdesätter att du har kunskaper i ett eller fler bokningssystem/kassasystem, vi använder oss av HotSoft och Trivec. Vi förutsätter att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift, både på svenska och engelska, fler språk är meriterande.Vi är ett litet team som stöttar varandra
Att jobba på fjällstation innebär att personalen bor, lever och arbetar tillsammans under några månader. Boende ingår och kostavdrag görs under arbetsperioden.
Vi arbetar enligt kollektivavtal mellan HRF och VISITA.
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
E-post: ansokan@kvikkjokkfjallstation.se
Detta är ett heltidsjobb.
Storvägen 21 Kvikkjokks Fjällstation
962 02 KVIKKJOKK
Annika Reuter ansokan@kvikkjokkfjallstation.se 073-073 74 63
