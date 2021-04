Receptionister inför kommande sommarsäsong till Sky Hotel Apartm - Skyotel AB - Receptionistjobb i Linköping

Skyotel AB / Receptionistjobb / Linköping2021-04-14Vi söker stjärnor till Sky Hotel Apartments City!Är du ute efter ett serviceintriktat och socialt sommarjobb?Vi söker 2 receptionister inför kommande sommarsäsong 2021.Med bästa cityläge på Kungsgatan i Linköping med endast 300 meter till Resecentrum och Stora Torget ligger Sky Hotel Apartments City. Vårt unika hotellkoncept där alla rum är rymliga och har eget kök, som även finns i Tornet i Linköping samt på Kungsholmen i Stockholm erbjuder här 82 snyggt inredda hotel apartments, perfekta för dig som vill övernatta en natt eller känna dig som hemma en längre period.Vi söker dig som har tidigare arbetslivserfarenhet, gärna inom service, och som har fyllt 20 år. Tjänsterna är på deltid, ca 70%, under veckorna 25-34 och du jobbar blandat för- och eftermiddagar, vardag som helg. Det är starkt meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete i en hotellreception och arbetat i ett hotellsystem tidigare.Sista ansökningsdag är 10/5, men urval sker löpande och därför kan tjänsterna komma att tillsättas tidigare.Som receptionist på Sky är du vårt ansikte utåt och spindeln i nätet i vår reception. Du arbetar till stor del med bokningar och förfrågningar, men även in- och utcheckning av våra gäster ingår i ditt dagliga arbete liksom andra administrativa rutiner i många olika system. Vi söker dig som är engagerad, driven, har stor servicekänsla och känner glädje i att möta våra gäster. Vi ser också att du är noggrann, flexibel, har stor ansvarskänsla och känner dig trygg i att arbeta självständigt då du är ensam på vissa bemannade arbetspass. Att du är professionell i det jobb du gör tar vi för givet. Datorvana, körkort samt goda kunskaper i svenska och engelska ett krav.Känner du igen dig i ovan beskrivning och vill vara med i vårt glada team på Sky?Skicka din ansökan i form av ett personligt brev samt CV redan idag till Ulrika Jonsson, Platschef.Vi tar endast emot ansökningar per mail.Om Sky Hotel ApartmentsSky Hotel Apartments, Tornet - 70 hotel apartments i Linköpings högsta hus, Tornet.Sky Hotel Apartments, City - 82 hotel apartments på Kungsgatan mitt i Linköping city.Sky Meetings - Konferensavdelning på vån 18 och 19 i Tornet, Linköping.Sky Town Apartments - 62 möblerade lägenheter belägna i centrala Linköping.Sky Hotel Apartments - 143 Hotel Apartments på Kungsholmen, Stockholm.Sky är medlem i branschorganisationen Visita, följer HRF 's kollektivavtal och är miljömärkta med Green Key.2021-04-14Sista dag att ansöka är 2021-05-10Skyotel ABKungsgatan 1658218 LINKÖPING5691694