Receptionister För Natt- Och Dagpass Med Erfarenhet Från Opera, Mews & Hms
RA Hospitality i Göteborg AB / Receptionistjobb / Stockholm Visa alla receptionistjobb i Stockholm
2026-07-01
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Om jobbet: Receptionist på varierande arbetsplatser i Stockholm. Vi bemannar Stockholms mest attraktiva hotell med alltifrån enstaka pass till längre uppdrag. Arbeta när det passar dig och på den arbetsplats du trivs bäst. Arbetet varierar om du arbetar själv på hotellet eller med kollegor. Tjänsten passar dig som vill kombinera med studier eller annat arbete.
Vem är du? Är du en nattuggla som trivs bäst när alla andra sover? Arbetar du kanske redan på ett hotell som nattreceptionist men vill arbeta extra under din lediga vecka? Eller vill du jobba några extra pass dagtid?
Vi söker dig som har erfarenhet från hotellreception och känner dig trygg med något av följande bokningssystem: Opera, Opera Cloud, Mews, Hotsoft, HMS. Som person ser vi att du är flexibel, serviceminded och ordningsam. Du behöver kunna kommunicera obehindrat på engelska i tal och skrift. Varför ska du jobba på RA Hospitality? Att jobba hos oss är framförallt väldigt roligt! Vem vill inte ha hundratals härliga kollegor och möjlighet att jobba på massor av spännande arbetsplatser?
🌟 Erfarenhet - Hos oss får du snabbt erfarenheter som annars tar flera år att uppnå. Jobba på allt från en till 30 olika arbetsplatser, hos oss finns alla möjligheter! Lär känna nya branschkollegor och skaffa dig ett brett nätverk i branschen!
📅Flexibelt schema - Jobba eller vara ledig? Hos oss får du sms-förfrågningar och väljer själv hur mycket, när och vart du vill jobba. Vi erbjuder både heltid, deltid och extraanställningar!
🎈Personalaktiviteter - Få vänner för livet! Vi hittar på massa kul tillsammans för att stärka gemenskapen och visa vår uppskattning.
🏋️♀️ Friskvård och förmåner – Vi erbjuder alla våra anställda oavsett anställningsgrad rabatterade träningskort. Vi erbjuder även rabatt på hotellvistelser i hela Norden!
🎓 Utbildning - Flera gånger per år anordnar vi utbildningar på olika nivåer. Vi har också ett samarbete med externa parter, bl.a. Restaurangakademien.
💙 Trygga och bra villkor med kollektivavtal - Hos oss ingår allt, försäkring, pension och semesterersättning. Dessutom så får du en konkurrenskraftig lön samt tillägg för obekväma arbetstider.
Mer om oss RA Hospitality är Nordens ledande bemanningsföretag inom besöksnäringen. Vi har funnits i över 20 år och har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Oslo. Vi bemannar, rekryterar och outsourcar personal till hotellkedjor, stjärnkrogar, företagsrestauranger, kommuner, konferensanläggningar, cateringföretag och stora Arenor.
Våra ledord är effektivitet, kvalitet, flexibilitet och omtanke.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8002227-2080541". Arbetsgivare RA Hospitality i Göteborg AB
(org.nr 556586-6695), https://jobb.rahospitality.se
Norra Stationsgatan 93D (visa karta
)
113 64 STOCKHOLM Arbetsplats
RA Hospitality Sverige Jobbnummer
9987543