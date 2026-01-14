Receptionist vid campusservice Haga med placering vid Handelshögskolan
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Vid Serviceenheten arbetar ca 300 personer som tillsammans erbjuder expertstöd och levererar service och tjänster till hela universitetet.
Campusservice Haga har som sitt grunduppdrag att stödja den verksamhet som Handelshögskolan och Samhällsvetenskapliga fakulteten bedriver i sina lokaler på campusområdet. Det innebär bland annat att ge service och stöd till studenter, personal och allmänhet och ha kontakt med fastighetsägare. Vi erbjuder en arbetsplats med varierande arbetsuppgifter med goda möjligheter till kompetensutveckling.
Campusservice Haga vid Göteborgs Universitet söker nu en serviceinriktad, engagerad och nyfiken receptionist som blir universitetets ansikte utåt.
Arbetsuppgifter
Du och din kollega bemannar receptionen vid Handelshögskolan på Vasagatan 1 och arbetar i nära samarbete med övriga medarbetare på Campusservice Haga.
Receptionens medarbetare och funktion är en viktig del av den allmänna trivseln i huset. Detta ställer krav på att kunna möta människor med stort engagemang och omsorg. Som person är du positiv och samarbetar bra med andra, kommunicerar samt löser vardagliga utmaningar på ett lyhört och flexibelt sätt. Du är lugn och stabil och fokuserar på rätt saker även i stressade situationer. Självklart har du känsla för service och är ansvarstagande och noggrann. För att trivas i rollen som receptionist behöver du vara prestigelös och alltid försöka göra det bästa av varje situation och ha attityden "det här fixar jag".
Exempel på arbetsuppgifter:
• ta emot besökare och hjälpa dem till rätt plats,
• svara på frågor från både personal och besökare,
• besvara och vidarebeordra frågor via mejl och telefon,
• säkerställa god trivsel i lokalerna,
• vara delaktig i upprätthållandet och utveckling av rutiner för lokalerna,
• ta emot och följa upp serviceanmälningar,
• förbereda möten med bland annat stöd vid uppstart av teknisk utrustning,
• ta emot leveranser, sköta intern post- och godshantering,
• tillhandahålla och köpa in kontorsmaterial
• fakturering
I Handelshögskolans reception ger vi service och support till studenter, personal och allmänhet. I praktiken innebär det en mängd olika arbetsuppgifter i form av information, service, försäljning och support. Vi arbetar i flera olika kanaler, besök vid disk, telefon, webb och e-mail.
Vi bistår institutionerna med utlämning utav tentor (både exempeltentor och nyskrivna tentor med resultat) och med att beställa förbrukningsmaterial Ibland kan du hjälpa till när en föreläsare har svårt att starta upp tekniken i en sal. Tillsammans med dina kollegor i vaktmästeriet får du vardagen att fungera för universitetets studenter och anställda.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• minst två års erfarenhet av arbete i reception, kontaktcenter, informationsdisk, konferensverksamhet eller motsvarande
• erfarenhet av ärendehantering genom textbaserad kundkontakt
• goda kunskaper om utbildningssystemet i Sverige samt om studierelaterade frågor
• mycket god förmåga att uttrycka dig tydligt och sakligt på svenska och engelska, i såväl tal som skrift
• god administrativ kompetens, främst IT-vana och förmåga att tillgodogöra sig information från flera olika system och webbplatser.
Det krävs även att du:
• har ett genuint intresse för service och förmågan att få kunden att känna sig viktig
• har förmåga att behålla lugnet även under arbetstoppar med högre belastning
• är lösningsorienterad, känner inte behov att veta allt utan är trygg i att problem är till för att lösas
• är flexibel, kan snabbt ställa om mellan fysiska platser och olika kommunikationskanaler
Det är meriterande med erfarenhet av studieadministrativa system så som Ladok, TimeEdit eller Canvas, eller andra system som arbetsgivaren bedömer som likvärdiga. Erfarenhet av bokning av lokaler samt erfarenhet av fakturering är meriterande.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet då denna tjänst innebär mycket kundkontakt.
Anställning
Anställningen är tillsvidare på heltid med placering tillsvidare vid Handelshögskolan på Vasagatan 1. Tillträde för anställningen är snarast eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
Kontaktuppgifter för anställningen
Har du frågor om anställningen eller anställningsförfarandet är du välkommen att kontakta Carina Hamsten, carina.hamsten@gu.se
.
Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande
Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Ansökan ska vara inkommen senast: 2026-02-04
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.
