Receptionist ! Vi söker flexibla studenter till trafikskola vid behov
2025-10-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
OBS VIKTIGT! Vi vänder oss endast till studenter som pluggar på distans och är flexibla och kan hoppa in vid behov.
Västerort Trafikskola ligger centralt i Vällingby endast ett stenkast från city. Vi behöver nu komplettera med en till receptionist på deltid/vid behov.
Vi vill ha en glad och serviceinriktad person som kan hålla många bollar i luften samtidigt och veta vad som skall prioriteras. Eleverna skall vara i fokus och dom skall alltid vara nöjda i slutändan detta är vår målsättning. Du måste kunna hantera stress och ändå vara trevlig och leverera på hög nivå. Du måste vara lojal och noggrann i ditt arbete.
Arbetsuppgifterna består av sedvanliga uppgifter som receptionist, dvs svara på telefon och mejl, boka och avboka elever på körlektioner, boka Riskettan och Risktvåan, samordna olika aktiviteter mm. Ta emot nya elever på kontoret och skriva in dom och även guida dom så att de får hjälp. Vissa lättare städuppgifter kan ingå.
Vi värdesätter mera att du har rätt personlighet och egenskaper än erfarenhet av yrket sen tidigare.
Vi utbildar dig internt och ser till att du är redo för ditt uppdrag.
Tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Välkommen med din ansökan :-) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-20
E-post: info@vasterorttrafikskola.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Receptionist deltid". Arbetsgivare Västerort/norrorts Trafikskola AB
(org.nr 559150-0904), http://www.vasterorttrafikksola.se
Duvedsvägen 10A (visa karta
)
162 65 VÄLLINGBY Jobbnummer
9543388