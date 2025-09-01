Receptionist/växeltelefonist till två myndigheter i Linköping
Har du en gymnasieutbildning och vill arbeta administrativt samt serviceinriktat? Varmt välkommen med din ansökan!
Om uppdraget
Vi söker en receptionist/växeltelefonist till två myndigheter i Linköping. Myndigheterna arbetar bland annat med infrastruktur, transporter samt hållbart användande av naturresurser. De delar reception samt växel och du kommer därmed arbeta som gemensam receptionist/växeltelefonist för båda myndigheterna. Du kommer arbeta under behov nu när övrig personal är frånvarande samt under ledigheter i höst och vinter. Dina arbetstider kommer till viss del variera men vara förlagda mellan 8:30 till 15:30. Du arbetar vid kundens lokaler i Linköping.
Placering: Linköping Omfattning: Heltid vid behov
Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar att hantera telefonsamtal och e-post, samt assistera med enklare administrativa uppgifter. Utöver detta kommer du även arbeta med att:
Ge informationsservice till kunder och medarbetare
Ta mot besökare och bud
Vara behjälplig med myndigheternas behov av service exempelvis inom bokning, kopiering, inköp eller registrering
Arbete med myndigheternas telefonservice såsom besvara och förmedla inkommande och utgående samtal, koppla samtal
Lägga in ny information i växelns minnesfunktion Publiceringsdatum2025-09-01Kvalifikationer
Gymnasium eller likvärdig utbildning
Goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
Erfarenhet av att använda telefonväxlar och hänvisningssystem
Kunna kommunicera obehindrat på svenska och engelska, såväl i tal som skrift
Minst sex (6) månaders arbetslivserfarenhet som receptionist och/eller växeltelefonist
Meriterande
Kunskaper i Telia Touchpoint och/eller EastCoast Visit
Erfarenhet av arbete inom statlig myndighet
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 8 september
Vi tar inte emot ansökningar via mejl.
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 072 881 30 00
Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration.
