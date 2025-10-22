Receptionist/väktare till internationell kund Securitas Stockholm
2025-10-22
Företagsbeskrivning
Securitas har en viktig roll i samhället och förvaltar ett av Sveriges viktigaste uppdrag - att skydda och hjälpa människor att känna sig trygga. Nu har du chansen att bli en del av Sveriges största säkerhetsföretag. Oavsett om du vill jobba mycket eller lite, dag eller natt så behöver vi bli fler.
Som landets största arbetsgivare i vår bransch kan vi erbjuda dig utvecklingsmöjligheter och variation som få andra företag kan. Vi strävar efter ett enhetligt ledarskap med balans mellan förväntningar och förutsättningar.
Securitas Sverige krigsplacerar sin personal. Detta innebär i korthet att du som anställd kommer, i händelse av krig, ha kvar din anställning och arbetsledas av Securitas.
Du tar hand om människors säkerhet - Securitas tar hand om dig.Publiceringsdatum2025-10-22Beskrivning av jobbet
Vi söker en serviceinriktad och ansvarstagande receptionist/väktare till ett spännande uppdrag i centrala Stockholm. Tjänsten är en heltidsanställning på 5/2-schema med arbetstider mellan kl 07:00-19:00.
Som receptionist är du en central del av verksamheten och den första kontaktpunkten för både besökare och anställda. Du arbetar i nära samarbete med fastighetsreceptionisten och övrig dagpersonal på plats. Tjänsten är i grunden en administrativ receptionstjänst med inslag av rondering, vilket innebär att du både bemannar receptionen och genomför kontroller i fastigheten. Därför kommer du även att vara utbildad väktare i grunden.
Du representerar företaget med hög servicenivå, säkerhetsmedvetenhet och professionalism. Arbetet sker i en miljö med stundtals högt tempo, där din förmåga att vara flexibel, lösningsorienterad och social är avgörande för att lyckas.
Exempel på arbetsuppgifter:
Ta emot och välkomna besökare och anställda på ett professionellt och trevligt sätt
Hantera passersystem och besöksregistrering
Utföra administrativa uppgifter
Samarbeta med fastighetsreceptionist och övrig personal på plats
Genomföra rondering och säkerhetsrelaterade kontroller vid behov
Bidra till att upprätthålla ordning, säkerhet och trivsel i reception och allmänna utrymmen
Är du inte utbildad väktare, så utbildar vi dig! Grundutbildningen är på 9 arbetsdagar och den genomförs på olika orter i Sverige innan anställningen påbörjas. Som nyanställd börjar du med en introduktionsperiod för att komma in i arbetet, känna dig trygg och hantera våra system.
Vi är trygghet. Vi är Securitas.
Kravspecifikation
Vi ser gärna att du har erfarenhet från servicebranschen och vill fortsätta leverera högklassig service med ett säkerhetsfokus.
När vi söker nya kollegor lägger vi stor vikt på att hitta rätt person utifrån personliga egenskaper. Vi är övertygade om att dessa egenskaper är avgörande för hur du kommer att trivas på jobbet, men även för hur väl du lyckas i rollen.
Som person tror vi att du är serviceinriktad och har kunden i fokus. Du är lugn, organiserad och kan hantera arbetstoppar periodvis. Vi ser att du som söker är en självständig person som litar på din egen förmåga, snabbt förstår problem och löser dessa på ett kreativt sätt. Du har ett systematiskt och noggrant tillvägagångssätt med ett öga för detaljer.
Att vara serviceinriktad är naturligt för dig - du är helt enkelt en ärlig, hjälpsam och vaksam person som får människor omkring dig att känna sig sedda och trygga.
Krav:
Godkända betyg i svenska och engelska från första året i gymnasiet
Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter eller inom servicebranschen ex. reception, butik.
Grundläggande datorvana
Meriterande:
Utbildad väktare med Vu1 och Vu2
Övrig information
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringsverktyg. Vi jobbar med löpande urval, så om du är intresserad av tjänsten - skicka din ansökan redan idag!
Har du frågor kring rollen är du välkommen att höra av dig till kontaktperson: mattias.berg@securitas.se
Tjänsten är heltidsanställning med tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar 6mån provanställning
Vi arbetar med urvalstester
Vi kommunicerar i första hand via mail
Sista ansökningsdag är 4 november
För anställning inom Securitas Sverige AB krävs det att du har godkända betyg från gymnasiet i svenska och engelska samt blir godkänd av Länsstyrelsen för anställning i auktoriserat bevakningsföretag enligt Lag (1974:191) om bevakningsföretag (den ansökan görs av Securitas). Beroende på befattning kan även säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslag (2018:585) bli aktuell. För att utreda och bedöma om du uppfyller kraven för att bli godkänd enligt respektive författning sker en bakgrundskontroll. Bedömningen avser laglydnad, lämplighet, pålitlighet, lojalitet samt eventuella sårbarheter. Uppgifter som inhämtas kan ex. komma från dig själv, öppna källor eller myndigheter. Vi tillämpar en helhetsbedömning vid prövning av lämplighet för respektive befattning.
Lön och anställningsförhållanden baseras på kollektivavtal mellan arbetsgivarorganisationen Säkerhetsföretagen och Svenska Transportarbetareförbundet.
Mer info om Securitas som arbetsgivare och vår rekryteringsprocess hittar du på securitas.se
