Receptionist till voco Stockholm- Kista (extra vid behov)
2026-03-26
Söker du ett extrajobb till sidan av din nuvarande heltidssysselsättning? Vi på voco® Stockholm - Kista söker nu engagerade och serviceinriktade medarbetare som vill leverera personlig service till våra gäster.
voco® Stockholm - Kista är beläget i det företagstäta Kista i Stockholm, och erbjuder en spännande vistelse för både affärs- och privatresenärer. Med 201 rum, en rymlig restaurang, fem mötesrum och ett fitness- och wellnessområde strävar vi efter att ge våra gäster en personlig och minnesvärd hotellupplevelse. Hotellet är en del av IHG, en av världens största hotellkedjor och drivs av den lettiska hotelloperatören Mogotel Hotel Group.
Sedan den 2a september 2024 öppnade de tillsammans upp dörrarna för det första voco:t i Norden!
Nu söker vi en timanställd Front Desk Agent.Dina arbetsuppgifter
Som Front Desk Agent på voco® Stockholm - Kista kommer du att vara vårt ansikte utåt och första kontaktpunkt för våra gäster. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Välkomna gäster och genomföra in- och utcheckningar
Hantera bokningar och reservationer, både via telefon och online
Ge information och rekommendationer om hotellets tjänster och lokala attraktioner
Svara på gästernas frågor och hantera eventuella klagomål professionellt och enligt IHG's standard
Samordna med andra avdelningar för att säkerställa en smidig gästupplevelseKvalifikationer
Erfarenhet av arbete i hotellreception eller liknande serviceyrke är meriterande
God kommunikationsförmåga på svenska och engelska, ytterligare språkkunskaper är en fördel
Har du erfarenhet av Opera PMS är det ett extra plus
Utmärkt kundserviceförmåga och en positiv attityd
Vi erbjuder
En dynamisk och inspirerande arbetsmiljö i ett hotell
Möjligheter till utveckling och karriär inom Mogotel Hotel Group
En arbetsplats som värnar om hållbarhet och omsorg för både gäster och personal
Klart att vi har kollektivavtal (HRF/Visita)!
Känner du igen dig i annonsen och vill vara en del av vår tillväxtresa? Skicka din ansökan med CV till hr@stockholmkistahotel.com
Anställdas personuppgifter behandlas i enlighet med Mogotel Kistas integritetspolicy, vilket ni kan läsa mer om nedan; https://www.mogotel.com/en/privacy-policy
Sista dag att ansöka är 2026-04-25
E-post: hr@stockholmkistahotel.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Front Desk voco". Arbetsgivare Mogotel Kista Hotel AB
(org.nr 559468-9639)
Torshamnsgatan 39 (visa karta
164 40 KISTA Jobbnummer
