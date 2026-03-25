Receptionist till vikariat på Achima Care Vislanda vårdcentral
Nu söker vi dig som vill arbeta som receptionist hos oss på Achima Care i Vislanda i sommar!
I den här rollen får du möjlighet att vara vårt ansiktet utåt i vårdcentralens reception där vi ger det bästa bemötandet till våra patienter. Hos oss får du ett varierat och meningsfullt arbete där du blir en viktig del av teamet. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att bestå av att bemanna vår reception.
Vi söker dig som har god IT-vana samt mycket goda kunskaper i svenska språket, både muntligt och skriftligt. Det är meriterande om du har erfarenhet från primärvård och journalsystemet Cosmic. Du är ansvarstagande och gott bemötande är en självklarhet för dig.
För att trivas hos oss tror vi att du är noggrann, strukturerad och har en hög känsla för service.
Vi erbjuder
En arbetsplats där trygghet, arbetsglädje och utveckling är viktiga ledord
Kollegialt stöd, skratt och en stark vilja att utvecklas - både som individ och som arbetsgrupp
Ett arbete där du får göra skillnad - varje dag
Tjänsten är ett vikariat med start så snart som möjligt och sträcker sig över sommaren. Arbetstider och tjänstgöringsgrad mellan 80-100% enligt överenskommelse.
I den här rekryteringen kommer vi hantera ansökningar löpande, så vänta inte med din ansökan.
Om Vislanda vårdcentral
På Vislanda vårdcentral kan vi erbjuda dig ett utvecklande jobb på en vårdcentral som har en positiv och stark företagskultur där vi ser till att ha roligt tillsammans. Vårdcentralen är välbemannad och har idag över 5000 listade patienter.
Om Achima
Achima grundades redan år 2004 och har sedan dess varit aktörer inom primärvården. Idag har vi 11 vårdcentraler runt om i Sverige och ett huvudkontor som är beläget i vackra Karlskrona.
Som anställd hos oss kommer du snabbt märka att vi har en stark företagskultur. Företagskulturen kallar vi The Achima Way och präglas av en familjär känsla med mycket arbetsglädje och fokus på bemötande. Vill du lära känna oss bättre innan du söker tjänsten? Besök oss gärna på sociala medier: Linkedin, Facebook och Instagram.
Missa inte heller att läsa om alla förmåner du får som anställd hos oss! För mer information om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta verksamhetschef, Gunilla Eriksson, på gunilla.eriksson@achima.se
eller 0733-248 778 . Så ansöker du
