Receptionist till välkänd kund i Norrköping | Extrajobb
Manpower AB / Receptionistjobb / Norrköping
2026-04-09
Är du serviceinriktad, flexibel och trivs i en roll med många kontaktytor? Vi på Manpower söker nu en receptionist till ett extraarbete hos en av våra kunder i Norrköping. Uppdraget passar dig som har en annan huvudsaklig sysselsättning och vill arbeta extra vid behov, samt ha möjlighet att arbeta heltid under en kortare period i sommar. Välkommen med din ansökan!
Ort: Norrköping
Start: Omgående
Uppdragslängd: Extra vid behov samt heltid ca 1-2 veckor under sommaren
Arbetstider: Måndag-fredag, kontorstider
Om jobbet
Som receptionist hos oss på Manpower, ute hos vår kund i Norrköping, har du en viktig roll i att skapa en välkomnande och välfungerande arbetsmiljö. Du arbetar brett inom konferensservice, reception och internservice och är en naturlig kontaktpunkt för både medarbetare och besökare. Rollen är varierad och kräver att du är självgående, prestigelös och trivs med att växla mellan olika arbetsuppgifter under dagen.
Exempel på förekommande arbetsuppgifter:
Konferensservice och catering
Reception och besöksmottagning
Hantering och påfyllning av kaffemaskiner
Administration av lånekort
Övrig intern service i kontorsmiljö
Den vi söker
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av servicearbete och som brinner för att ge god service. Du är flexibel, lösningsorienterad och trivs med att arbeta på plats i en miljö med många kontaktytor. För att lyckas i rollen behöver du kunna arbeta självständigt och ta ansvar för dina arbetsuppgifter.
Vi ser att du har:
Tidigare erfarenhet av servicearbete
Flytande svenska i tal och skrift
En annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %
Mycket god servicekänsla och hög flexibilitet
Förmåga att arbeta självständigt, lösningsorienterat och prestigelöst
Vad kan Manpower erbjuda dig?
Vi på Manpower hjälper dig att forma din framtid utifrån din kompetens samt dina behov och önskemål. Vi samarbetar med många attraktiva företag och kan öppna dörren till intressanta och spännande uppdrag. Som resurskonsult hos oss får du en anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Friskvårdsbidrag och företagshälsovård ingår också.
Om ambulerande-rollen
Som konsult hos oss får du möjligheten att möta nya utmaningar, skapa nya kontakter och bredda din erfarenhet genom att arbeta på olika spännande uppdrag hos våra kunder inom ett geografiskt område.
Hur söker jag jobbet?
Det är väldigt enkelt! Ansök jobbet via ansökningsknappen. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Agnes Halvardson via e-post: agnes.halvardson@manpower.se
Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningar via mail!
Vi ser fram emot att höra från dig!
Påminnelse inför ansökan
För att vi ska kunna granska din ansökan på bästa sätt ber vi dig att tydligt beskriva din tidigare arbetslivserfarenhet. Ange dina tidigare arbetsplatser, din titel och tidsperioden för varje arbete. Om du även har arbetat åt ett bemanningsföretag tidigare, vill vi gärna veta det också.
Om Manpower
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-07
Arbetsgivare Manpower AB
602 24 NORRKÖPING
Agnes Halvardson agnes.halvardson@manpower.se Jobbnummer
9845328
9845328