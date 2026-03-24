Receptionist till Specialisttandvården Växjö Sjukhus
2026-03-24
Nu söker vi en vikarierande receptionist till Folktandvårdens största specialisttandvårdsklinik som finns på Växjö sjukhus. Här får du ett varierande och meningsfullt arbete, ett arbete där du gör skillnad och bidrar till en god munhälsa hos kronobergarna.
I Region Kronoberg arbetar vi för att människor i länet ska kunna leva ett tryggt och hållbart liv. Varje dag möter vi kronobergarna i vården, i kollektivtrafiken och i arbetet med länets utveckling. Här tas idéer tillvara, det finns stora möjligheter till utveckling och ett arbetsklimat som är välkomnande, öppet och präglat av vänlighet.Publiceringsdatum2026-03-24Arbetsuppgifter
Som receptionist kommer du att vara klinikens ansikte utåt och vi söker dig som brinner för att ge våra patienter ett trevligt och professionellt bemötande när de ringer, besöker eller på annat sätt kontaktar, vår klinik. Förutom kontakt med våra patienter kommer du också att ha kontakt med andra kliniker och vårt Servicecenter inom Folktandvården. Som receptionist är du också spindel i nätet på kliniken, du hanterar post, betalningar och uppföljningar. Du hjälper också övriga medarbetare på kliniken med olika typer av administrativa arbetsuppgifter.
Den här tjänsten ställer höga krav på flexibilitet, ansvarstagande, god samarbetsförmåga och respekt. Du behöver vara tydlig i din kommunikation, van att planera samt prioritera det som är viktigt i ditt arbete.
Kliniken, som ligger i trevliga lokaler högst upp på våning 9 på Växjö sjukhus, består av Orofacial medicin, käk- och ansiktsröntgen, käkkirurgi, pedodonti och endodonti.
När du börjar hos oss deltar du i ett övergripande introduktionsprogram som riktar sig till alla nya folktandvårdare. Det här programmet ska hjälpa dig att få en god inblick i organisationen, en hel del nyttig information men också chansen att lära känna och bygga nätverk med andra nyanställda kollegor. Självklart har vi också en god introduktion här på kliniken så att du får en bra start hos oss och blir trygg i dina arbetsuppgifter.Kvalifikationer
Vi söker dig som har minst gymnasieutbildning och ett par års tidigare erfarenhet av receptionsarbete inom tand- eller sjukvården. Du har goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift. Du är van användare av Microsoft Office-paketet och tycker det är spännande att lära dig nya digitala verktyg i arbetet.
Naturligtvis är dina personliga egenskaper viktiga: vi söker en person som är positiv, lösningsfokuserad och har en god samarbetsförmåga. För att trivas i rollen som receptionist måste du också vara flexibel, effektiv och trivas med en omväxlande arbetsdag. Att vara klinikens ansikte utåt är ett väldigt viktigt uppdrag och vi söker en person som är beredd på att ge det lilla extra!
ÖVRIGT
Vi är drygt 340 medarbetare i Folktandvården Kronoberg och vår verksamhet består av allmäntandvård och specialisttandvård, en utvecklingsklinik, mobil klinik, administrativt kansli och Servicecenter. Vi har kliniker i 6 av länets 8 kommuner och vårt gemensamma uppdrag är att skapa en god munhälsa hos kronobergarna.
I Kronoberg finns möjlighet till livskvalité för dig som uppskattar att ha nära till jobbet. Här kan du leva i en trygg småstad eller njuta av livet på landsbygden. I Kronoberg finns sport och kultur, puls och vila. Det här är helt enkelt en levnadsvänlig plats för den som vill ha ut mycket av livet.
Vi kan erbjuda dig förmåner i form av:
* tjänstepension
* skobidrag
* möjlighet till löneväxling
* möjlighet att teckna avtal om förmånscykel
* friskvårdsbidrag
* massagebidrag
* medlemskap i personalklubb som bl.a. anordnar en del aktiviteter
* vi har också en fenomenal inflyttarservice som gärna hjälper till när du ska flytta till Kronoberg.
Vi tillämpar löpande urval i den här rekryteringen, det betyder att vi kan tillsätta den här tjänsten trots att vi inte har passerat sista ansökningsdag.
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.
Informationen du anger kan komma att lämnas ut avseende regler för allmän handling enligt offentlighetsprincipen och dina uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Kontakta ansvarig rekryterare hos Region Kronoberg vid skyddad identitet för vidare information om hur du ansöker och hantering av dina personuppgifter.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK 194/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kronoberg
(org.nr 232100-0065) Arbetsplats
Region Kronoberg, Folktandvård Kontakt
Tf klinikchef
Jonas Anderud 0470-58 77 00 (växel) Jobbnummer
9816505