Receptionist till sommarvikariat på smådjursavdelningen, UDS
2025-11-07
Institutionen för kliniska vetenskaper
Är kundservice något som ligger dig varmt om hjärtat? Välkommen med din ansökan till oss på smådjurskliniken!
Om jobbet
Som receptionist på UDS arbetar du i en varierad vardag i en dygnet runt-verksamhet på Sveriges enda universitetsdjursjukhus. Du kommer att ingå i vårt kundserviceteam som hanterar service till och mottagandet av våra kunder. I mottagandet ingår allt från telefonbokning till personligt bemötande av våra patienter och kunder. Du kommer även att arbeta med andra normalt förekommande arbetsuppgifter i en reception samt vid behov vara behjälplig med andra uppgifter på kliniken.
Tjänstgöringen är förlagd alla dagar, inkl. kvällar och helger enligt schema.
Din bakgrund
Vi söker dig som har erfarenhet av receptionsarbete eller motsvarande och har en hög servicekänsla. Din svenska är god i såväl tal som skrift och du har datorvana. Meriterande är erfarenhet från receptionsarbete på djursjukhus/djurklinik, likaså erfarenhet av arbete i journalsystemet Provet Cloud. En bakgrund som djurvårdare, eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig, är också meriterande.
Din kommunikativa förmåga är god och du ser det som en viktig och självklar del av arbetet att erbjuda professionell service till våra kunder samt skapa goda relationer med både arbetskamrater, studenter, remittenter och samarbetspartners. Du bör kunna kommunicera på engelska och hantera stundtals högt tryck då UDS är ett akutdjursjukhus med en dynamisk vardag och högt patientflöde.
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga förmågor.
Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursvetenskap, kirurgi, klinisk kemi, medicin och reproduktion. Inom samtliga ämnen spänner vår verksamhet över alla djurslag.
På SLU Universitetsdjursjukhuset (UDS) går utbildning, forskning och avancerad djursjukvård hand i hand. Vi utbildar morgondagens veterinärer och djursjukskötare och ger förstklassig vård till sällskapsdjur, tävlingsdjur och produktionsdjur. Vi sprider även kunskap till allmänheten. Genom att kombinera etablerad kunskap med de senaste forskningsresultaten utvecklar vi framtidens djursjukvård.
Under ett och samma tak erbjuds sjukvård för häst, hund, katt och övriga smådjur. Utöver moderna verksamhetsanpassade lokaler har vi tillgång till avancerad bilddiagnostik och ett veterinärmedicinskt specialistlaboratorium. I UDS verksamhet ingår dessutom en ambulatorisk klinik som åker ut till stall och gårdar för att undersöka och behandla hästar och lantbruksdjur.
Enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2025-11-28.
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.
