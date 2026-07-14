Receptionist till redovisningsbyrå i Stockholm city
Middlepoint AB / Receptionistjobb / Stockholm Visa alla receptionistjobb i Stockholm
2026-07-14
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Om tjänsten Vi på Middlepoint söker en ny servicestjärna till vårt team!
I den här rollen arbetar du ute hos vår kund – en modern redovisningsbyrå där hållbarhet och medarbetarna står i fokus. Kontoret ligger i nyrenoverade och trivsamma lokaler mitt i stan, där du blir en viktig del i att skapa en välkomnande och professionell atmosfär.
Som receptionist har du ett helhetsansvar för kontoret och bidrar till en harmonisk och inspirerande arbetsmiljö. Du välkomnar kunder och medarbetare med service i världsklass och får stor frihet att utveckla rutiner samt ta egna initiativ som bidrar till en positiv upplevelse och en trivsam arbetsplats.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
Välkomna medarbetare och kunder
Hålla ordning i gemensamma ytor och konferensrum
Telefon och mail
Ronderingar på kontoret
Bokningar och beställningar
Posthantering och bud
Kontakt med leverantörer
Ansvara för frukostar, Aw ́s och andra event
Arrangera aktiviteter och dekorationer inför olika högtider
Vem är du? Vi söker dig som är självgående, initiativtagande och trivs med att ta ett stort eget ansvar. Du ser vad som behöver göras, tar tag i uppgifter på eget initiativ och har förmågan att planera och prioritera ditt arbete.
Du är serviceinriktad och tycker om att bidra till en välfungerande och trivsam arbetsplats. Du tar gärna ansvar för att planera och genomföra mindre aktiviteter som stärker gemenskapen och skapar en välkomnande atmosfär.
Med ett positivt förhållningssätt och ett genuint engagemang får du både kollegor och besökare att känna sig välkomna.
Krav för tjänsten
Tidigare erfarenhet från en receptionistroll eller liknande roll i kontorsmiljö.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Bekväm med Microsoft Office-paketet
Avslutad gymnasieutbildning
Om Anställning Anställning: Tillsvidare med sex månaders inledande provanställning Omfattning: 100% heltid Start: Augusti 2026 Arbetstider: Måndag till fredag ca kl. 07:30-16:30
Om Middlepoint Vi vet att ett personligt och positivt bemötande är grunden till en god serviceupplevelse. Med omtanke och värdskap som röd tråd har Middlepoint levererat högklassig arbetsplats- och frontdeskservice sedan starten 2009. Vi är ISO-certifierade inom kvalité (9001), miljö (14001) och arbetsmiljö (45001) och är ett helägt dotterbolag till Coor. Genom noga och omsorgsfullt utvalda medarbetare skapar vi välkomnande miljöer där vi kan hålla fokus på alla detaljer och göra det lilla extra. Hos oss är kunderna mittpunkten.
Är du sugen på en utvecklande och riktigt rolig utmaning? Skicka in ditt cv och personliga brev.
Följ oss på Instagram för att se mer av vad som händer hos oss:http://instagram.com/middlepoi...
Vännerna på Middlepoint! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8064128-2100242". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Middlepoint AB
(org.nr 556789-6864), https://jobba.middlepoint.se
Engelbrektsgatan 7 (visa karta
)
114 32 STOCKHOLM Arbetsplats
Middlepoint Jobbnummer
10002452