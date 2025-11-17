Receptionist till Nordic Wellness Laholm Ängelholm
2025-11-17
Säljande receptionist till Nordic Wellness Laholm
Nordic Wellness är Sveriges största friskvårdskedja med närmare 370 klubbar och ett antal padelanläggningar runt om i landet. Det ger oss unika möjligheter att ständigt utveckla våra anläggningar och ligga i framkant när det gäller utbud, kvalitet, personal och pris. Vi erbjuder ett brett utbud av träning och välmående för alla åldrar, har närmare 500 000 medlemmar och fortsätter vår expansionsresa framåt. Vårt mål är att nå 600 klubbar till år 2030.
Nu söker vi en säljande receptionist till Nordic Wellness Laholm. Är du en serviceinriktad person med driv och engagemang? Vill du vara med och skapa en inspirerande träningsmiljö där våra medlemmar känner sig välkomna och motiverade? Då kan detta vara jobbet för dig!
Vi söker dig som vill arbeta: Vikariat på heltid I en roll där service, försäljning och medlemskontakt står i fokus Med varierande arbetstider, inklusive kvällar och helger
Om rollenSom säljande receptionist är du klubbens ansikte utåt och ansvarar för att skapa en välkomnande och inspirerande miljö. Du ser till att varje medlem får en förstklassig träningsupplevelse och att anläggningen alltid håller högsta kvalitet.
Dina arbetsuppgifter inkluderar att:
Välkomna och hjälpa medlemmar samt gäster
Skapa en ren, fräsch och trivsam miljö på anläggningen
Hantera försäljning av medlemskap och produkter
Bidra till en familjär och positiv atmosfär
Säkerställa ordning och reda i receptionen och på gymmet
Arbetet är varierande och kräver att du är flexibel och självgående. Ingen dag är den andra lik, och du kommer att spela en viktig roll i att skapa den bästa möjliga träningsupplevelsen för våra medlemmar.
Vem söker vi?Vi letar efter dig som:
Är 18 år eller äldre Trivs i mötet med människor och skapar goda relationer Har en positiv och serviceinriktad inställning Är flexibel och kan arbeta både dagtid, kvällar och helger Är självgående, tar egna initiativ och ser vad som behöver göras Trivs i ett högt tempo och kan hantera flera arbetsuppgifter samtidigt Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Tidigare erfarenhet av service eller försäljning är meriterande, men inget krav. Det viktigaste är din inställning, energi och vilja att utvecklas!
Vad erbjuder vi?
En inspirerande arbetsmiljö fylld med träningsglädje och teamkänsla
Utvecklingsmöjligheter inom företaget
Möjlighet att engagera dig i gruppträning eller andra spännande roller
Ett roligt och omväxlande jobb i en växande organisation
Ansökan
Tjänsten är ett vikariat fram till 31/08-2026
Tjänsten är ett vikariat fram till 31/08-2026

Sök idag - vi vill höra från dig! Urval och intervjuer sker löpande - så vänta inte. Om du går vidare till slutskedet av rekryteringsprocessen kan en bakgrundskontroll komma att genomföras. Detta sker alltid med ditt samtycke.
Urval och intervjuer sker löpande - så vänta inte. Skicka in din ansökan idag och bli en del av Nordic Wellness-familjen, där vi tillsammans lever våra värdeord: FUN MOVEMENT STRONG TOGETHER Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sportlife M W AB
(org.nr 556539-9747), https://nordicwellness.se Arbetsplats
Nordic Wellness Kontakt
Alexandra Johansson alexandra.johansson@nordicwellness.se Jobbnummer
9608088