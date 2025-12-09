Receptionist till Karolinska Universitetssjukhuset i Solna (timanställning)
2025-12-09
Om tjänsten Letar du efter ett extrajobb där du får möta människor, sprida glädje och bidra till något viktigt varje dag? Här får du chansen att vara en del av ett sammanhang där service och omtanke gör skillnad.
Vi på Middlepoint söker nu dig som vill jobba extra i receptionen på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Detta är ett uppdrag via vårt moderbolag Coor som bemannar receptionen. Vår vision är att leverera service i stjärnklass till ett sjukhus i världsklass och i detta arbete är du vår viktigaste resurs. Du jobbar i ett serviceteam om fem personer där samarbete och god kommunikation är avgörande för att arbetet ska fungera smidigt. Tjänsten innebär ett rörligt arbete där du förflyttar dig mycket inom sjukhusområdet under arbetsdagen.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
Välkomna och hänvisa patienter och besökare på ett effektivt, behovsanpassat, korrekt och vänligt sätt. * Administrativa uppgifter, beställning av taxi och färdtjänst och ta emot och hantera hittegods. * Utlämning av rullstolar samt eftersökning av rullstolar över hela sjukhusområdet och återplacering av dessa. * Ledsagning av besökare till och från avdelning. Agera vid kritiska/uppkomna situationer (exempelvis utrymning). * Arbeta i parallella verksamheter såsom servicecenter och konferensservice.
I rollen ingår även att ta eget ansvar för att hålla sig uppdaterad om sjukhusets organisation och Coors avtal med kunden. Tillsammans med dina kollegor arbetar du löpande med att utveckla receptionens arbete, förbättra rutiner och bidra till en god arbetsmiljö. Vem är du? Under din arbetsdag som receptionist har du daglig kontakt med patienter, besökare och vårdpersonal. Därför är det viktigt att du trivs med att samarbeta och bemöter alla med samma vänlighet, lyhördhet och ödmjukhet. Du visar följsamhet och bidrar aktivt till ett gott samarbete.
Det här är en givande roll för dig som trivs i en händelserik och föränderlig miljö. När tempot är högt är du flexibel och hittar sätt att lösa uppgifter samtidigt som du levererar service av hög kvalitet. Under lugnare stunder är du självgående, ser vad som behöver göras och rycker gärna in där det behövs.
Eftersom sjukhusmiljön ibland kan innebära allvarliga situationer är det viktigt att du är trygg i dig själv och lyhörd för andra människors behov. För att lyckas i rollen behöver du ha en väl utvecklad förmåga att läsa av både personer och situationer, snabbt kunna fatta beslut och agera utifrån det.
Krav för tjänsten
Talar flytande svenska och engelska, övriga språkkunskaper är meriterande
Erfarenhet av arbete i liknande roll inom ett serviceyrke med fokus på kundbemötande
Datorvana samt goda kunskaper i Microsoft Office-paketet
Avslutad gymnasieutbildning
Anställning Anställningsform: Timanställning Sysselsättningsgrad: Vid behov Förutsättningar och förväntningar: Det finns ett stort behov av extraarbete både under vardagar, kvällar och helger. Vi ser gärna att du har möjlighet att arbeta cirka 3-4 dagar i veckan. Du förväntas lägga in din tillgänglighet i vår schemaläggningsapp varje vecka. Start: Omgående Receptionens öppetider: måndag - fredag kl. 06:45-19:30 och lördag - söndag kl. 09:15-17:30.
Om arbetsplatsen Karolinska Universitetssjukhuset i Solna är ett modernt och tekniskt avancerat sjukhus. Coor ansvarar för samordning, utveckling och leverans av arbetsplats-, fastighets- och logistiktjänsterna på sjukhuset. Totalt har Coor ca 330 medarbetare i mer än 70 olika yrkesroller i serviceteamet. I deras serviceleverans till Karolinska Universitetssjukhuset i Solna blir du en del av ett team som motiverar och hjälper varandra och som tillsammans skapar en fantastisk arbetsplats.
Om Middlepoint Vi vet att ett personligt och positivt bemötande är grunden till en god serviceupplevelse. Med omtanke och värdskap som röd tråd har Middlepoint levererat högklassig arbetsplats- och frontdeskservice sedan starten 2009. Vi är ISO-certifierade inom kvalité (9001), miljö (14001) och arbetsmiljö (45001) och är ett helägt dotterbolag till Coor. Genom noga och omsorgsfullt utvalda medarbetare skapar vi välkomnande miljöer där vi kan hålla fokus på alla detaljer och göra det lilla extra. Hos oss är kunderna mittpunkten.
Är du sugen på en utvecklande och riktigt rolig utmaning? Skicka in ditt cv och personliga brev.
Ersättning

Lön enligt överenskommelse
