Receptionist till internationellt säkerhetsbolag i Göteborg, deltid 50%
2026-05-21
Om tjänsten Vi söker nu en proaktiv och serviceinriktad receptionist till ett internationellt och framåtlutat bolag i Göteborg. Här får du en central roll i en social, professionell och energifylld miljö. Syftet med rollen är att säkerställa en smidig och välfungerande kontorsdrift samt stötta Office Manager, kollegor och besökare. Du blir en viktig del av helhetsupplevelsen på kontoret och en person som skapar struktur och ett välkomnande intryck varje dag.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
Telefon och mail
Välkomna besökare och medarbetare
Ansvara för att kontoret är välfungerande och trivsamt
Hantera post, bud, accesser och övrig kontorsadministration
Kontakt och samordning med leverantörer, hyresvärd och externa samarbetspartners
Beställning av kontorsmaterial och övriga inköp till kontoret
Samordna månadsfrukostar och beställa luncher etc.
Koordinering av möten, konferenser, resor och hotellbokningar
Administrativ support till Office Manager, ledning och kollegor
Planering och koordinering av interna aktiviteter och event
Stötta vid onboarding av nya medarbetare
Vem är du? Vi tror att du är en social, prestigelös och proaktiv person som trivs i en central roll med många kontaktytor. Du gillar att ta ansvar, ser vad som behöver göras och tar gärna egna initiativ för att få vardagen att flyta på. För dig faller det naturligt att skapa struktur, ge hög service och bidra med positiv energi till människorna omkring dig.
Du är trygg i att äga din roll och motiveras av att få saker att fungera smidigt - både för kollegor, ledning och besökare. Samtidigt är du nyfiken, framåt och gillar varierande dagar. Vi tror också att du är en doer med hög servicekänsla, har ett öga för detaljer och en förmåga att skapa ett professionellt och välkomnande intryck i alla lägen.
Krav för tjänsten
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Arbetat med service tidigare, gärna i kontorsmiljö
Bekväm med Microsoft Office-paketet
Avslutad gymnasieutbildning
Om Anställning Anställning: Visstidsanställning, vikariat på ett år med stor chans till förlängning Omfattning: Deltid, 50% Start: Augusti 2026 Arbetstider: Måndag till fredag, kl 08-12
Om Middlepoint Vi vet att ett personligt och positivt bemötande är grunden till en god serviceupplevelse. Med omtanke och värdskap som röd tråd har Middlepoint levererat högklassig arbetsplats- och frontdeskservice sedan starten 2009. Vi är ISO-certifierade inom kvalité (9001), miljö (14001) och arbetsmiljö (45001) och är ett helägt dotterbolag till Coor. Genom noga och omsorgsfullt utvalda medarbetare skapar vi välkomnande miljöer där vi kan hålla fokus på alla detaljer och göra det lilla extra. Hos oss är kunderna mittpunkten.
Är du sugen på en utvecklande och riktigt rolig utmaning? Skicka in ditt cv och personliga brev.
Så ansöker du Klicka på denna länk för att göra din ansökan Jobbnummer
9921346