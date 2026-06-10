Receptionist till internationellt företag i Stockholm
Middlepoint AB / Receptionistjobb / Stockholm Visa alla receptionistjobb i Stockholm
2026-06-10
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Om tjänsten Är du en serviceinriktad person som trivs i en varierad roll där du får kombinera administration, kundservice och kontorskoordinering? Då kan det här vara rollen för dig!
Vi söker nu en receptionist till ett internationellt företag med kontor på Gärdet i Stockholm. Du kommer att ha en central roll på huvudkontoret och vara en viktig kontaktpunkt för både medarbetare, besökare och externa samarbetspartners. Rollen erbjuder stor variation och passar dig som gillar att ta ansvar, skapa struktur och bidra till en professionell och välkomnande arbetsmiljö.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
Kundservice och administration via e-post
Ta emot besökare samt ansvara för receptionen och kontorsservice
Hantering av post, fakturor, dokument och övrig administration
Administration av resebokningar, telefoni, tagg- och parkeringssystem
Stöd till chefer och ledningsgrupp i administrativa frågor
Planering och koordinering av möten, event och interna aktiviteter
Beställning av kontorsmaterial, köksvaror och andra förbrukningsartiklar
Ansvar för konferensrum, gemensamma ytor och den dagliga trivseln på kontoret
Vem är du? För att trivas i rollen ser vi att du är serviceinriktad, initiativtagande och lösningsorienterad. Du har ett professionellt och positivt bemötande och tycker om att skapa goda relationer med både kollegor och externa kontakter.
Du arbetar strukturerat och tar ansvar för dina arbetsuppgifter samtidigt som du är flexibel och har lätt för att prioritera i en varierad vardag. Rollen passar dig som trivs med att kombinera administration, service och praktiska uppgifter, och som uppskattar att vara en viktig del av en välfungerande och trivsam arbetsplats.
Krav för tjänsten
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Arbetat med service tidigare, gärna i kontorsmiljö
Bekväm med Microsoft Office-paketet
Avslutad gymnasieutbildning
Om Anställning Anställning: Tillsvidare med sex månaders inledande provanställning Omfattning: Deltid, 80% Start: Augusti 2026 Arbetstider: Måndag-torsdag 08:00-15:30, fredag 08:00-15:00
Om Middlepoint Vi vet att ett personligt och positivt bemötande är grunden till en god serviceupplevelse. Med omtanke och värdskap som röd tråd har Middlepoint levererat högklassig arbetsplats- och frontdeskservice sedan starten 2009. Vi är ISO-certifierade inom kvalité (9001), miljö (14001) och arbetsmiljö (45001) och är ett helägt dotterbolag till Coor. Genom noga och omsorgsfullt utvalda medarbetare skapar vi välkomnande miljöer där vi kan hålla fokus på alla detaljer och göra det lilla extra. Hos oss är kunderna mittpunkten.
Är du sugen på en utvecklande och riktigt rolig utmaning? Skicka in ditt cv och personliga brev.
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Vännerna på Middlepoint! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7886880-2046503". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Middlepoint AB
(org.nr 556789-6864), https://jobba.middlepoint.se
Engelbrektsgatan 7 (visa karta
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114 32 STOCKHOLM Arbetsplats
Middlepoint Jobbnummer
9957808