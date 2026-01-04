Receptionist till infocenter på Frölunda Torg 80% (vikariat)
2026-01-04
Om tjänstenI denna roll som receptionist får du vara med och utveckla ett serviceuppdrag i ett av Göteborgs populäraste köpcentrum!
I Frölunda Torgs fina informationsdisk är du som receptionist en del av shoppingupplevelsen för besökare och en naturlig kontakt för medarbetare i centrumet. Tillsammans med din kollega kommer du vara köpcentrumets ansikte utåt, vilket kräver en god kommunikativ förmåga, lyhördhet och ett gott humör. Vi erbjuder ett mycket omväxlande och självständigt jobb i en trevlig miljö med glada och serviceinriktade kollegor.
Arbetsuppgifterna är varierande och inkluderar bland annat att hänvisa besökare, svara på frågor, sälja presentkort, kontakt med leverantörer och centrumledning samt övriga kundärenden. I tjänsten ingår även vissa administrativa moment. Du blir en viktig kontaktpunkt för alla som vistas i centrumet och levererar dagligen service på hög nivå!
För att trivas i rollenDu är en riktig servicestjärna som brinner för att ge exceptionell service och överträffa besökarnas förväntningar. Du har ett flexibelt arbetssätt där du tar dig an de utmaningar som uppstår på ett lösningsorienterat och prestigelöst sätt. Vidare trivs du bra med att jobba i team och skapar tillsammans med din kollega en välkomnande och professionell miljö för samtliga i köpcentret.
Tidigare erfarenheter
Du har tidigare erfarenhet av att jobba med service, reception eller liknande
Du talar flytande svenska och engelska
Du har erfarenhet av Office-paketet
Avslutad gymnasieutbildning
Erfarenhet av att arbeta i CMS-verktyg (ex. Wordpress) är meriterande
AnställningenAnställningsform: Långtidsvikariat Sysselsättningsgrad: Tjänsten är på 80%Start: Januari 2026Arbetstider: Måndag till fredag 13:45-20:10 samt varannan söndag 09:30-14:00
Bakgrundskontroll tas inför anställning som en del av rekryteringsprocessen.
Om MiddlepointVi vet att ett personligt och positivt bemötande är grunden till en god serviceupplevelse. Med omtanke och värdskap som röd tråd har Middlepoint levererat högklassig arbetsplats- och frontdeskservice sedan starten 2009. Vi är ISO-certifierade inom kvalité (9001), miljö (14001) och arbetsmiljö (45001) och är ett helägt dotterbolag till Coor. Genom noga och omsorgsfullt utvalda medarbetare skapar vi välkomnande miljöer där vi kan hålla fokus på alla detaljer och göra det lilla extra. Hos oss är kunderna mittpunkten.
Är du sugen på en utvecklande och riktigt rolig utmaning? Skicka in ditt cv och personliga brev.
Följ oss på Instagram för att se mer av vad som händer hos oss:http://instagram.com/middlepoi...
