Receptionist till Hotel Månen i Kungens Kurva
2026-02-21
Receptionist på deltid sökes till Hotel Månen beläget i Kungens Kurva.
Vi söker en engagerad och erfaren receptionist till vårt hotell som fungerar som tillfälligt akut boende. Vi samarbetar i huvudsak med kommuner och erbjuder en viktig samhällsservice. Vi söker dig som tycker om att arbeta med människor, har god kommunikationsförmåga, tar ansvar och arbetar strukturerat.Publiceringsdatum2026-02-21Dina arbetsuppgifter
• Ta emot gäster, ge information och erbjuda stöd vid behov
• Hantera telefon-, mejl- och övrig kommunikation
• Utföra administrativa uppgifter med hjälp av kontorsprogram
• Följa upp dagliga rutiner och bidra till ordning och stabilitet i verksamheten
• Bemöta känsliga situationer med lugn, respekt och professionalismKvalifikationer
• Erfarenhet av hotell, reception eller liknande arbetsområden
• Erfarenhet av att arbeta med personer i akut eller utsatt boendesituation (meriterande)
• Stark kommunikativ förmåga och ett lösningsorienterat arbetssätt
• Förmåga att arbeta både självständigt och i team
• Tillgänglig för arbete på morgon, kväll och helger
• Ansvarsfull, noggrann och bra på att följa processer
• God svenska i tal och skrift
Meriterande
• Erfarenhet av att arbeta med personer i behov av stöd
• Vana vid hotellsystem (vi använder HotSoft)
Vi tillämpar löpande urval och ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23
E-post: rekrytering@hotelmanen.se
Hotel Månen
