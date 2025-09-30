Receptionist till globalt modeföretag i Liljeholmen (deltid 50%)
2025-09-30
Om tjänsten Vi på Middlepoint söker en ny servicestjärna till vårt team! I den här rollen arbetar du i receptionen hos vår kund som är ett globalt modeföretag med kontor i Liljeholmen. Som receptionist på detta prestigefyllda uppdrag får du jobba i en social och affärsmässig miljö där du får möjlighet till utveckling. Du jobbar i team och där du i din roll levererar service i världsklass till alla människor du möter. I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
Välkomna medarbetare och kunder
Diverse administrativa uppgifter
Telefon och mail
Ansvara för gemensamma ytor, konferensrum och catering
Bokningar och beställningar
Posthantering och bud
Nyckelhantering och passerkortssystem
Växel och telefoni
Kontakt med leverantörer
Vem är du? Vi söker dig som är genuint utåtriktad, positiv och serviceminded. Du trivs i mötet med människor och har en naturlig förmåga att få andra att känna sig välkomna och sedda. Du är flexibel, tar egna initiativ och är noggrann i ditt arbete för att skapa en trivsam och professionell miljö.
Du har en god kommunikativ förmåga och arbetar enkelt och smidigt i en dynamisk miljö. Som person är du trygg, positiv och sprider energi - någon som får gäster och kollegor att känna sig välkomna och uppskattade från första stund. Vi ser även att du har ett stort intresse för mode!
Krav för tjänsten
Talar flytande svenska och engelska
Arbetat med service tidigare, gärna i kontorsmiljö
Bekväm med Microsoft Office-paketet
Avslutad gymnasieutbildning
Om Anställning Anställning: Deltid 50%, 20h i veckan. Start: November 2025 Arbetstider: Måndag till fredag, 7:30-11:30
Om Middlepoint Vi vet att ett personligt och positivt bemötande är grunden till en god serviceupplevelse. Med omtanke och värdskap som röd tråd har Middlepoint levererat högklassig arbetsplats- och frontdeskservice sedan starten 2009. Vi är ISO-certifierade inom kvalité (9001), miljö (14001) och arbetsmiljö (45001) och är ett helägt dotterbolag till Coor. Genom noga och omsorgsfullt utvalda medarbetare skapar vi välkomnande miljöer där vi kan hålla fokus på alla detaljer och göra det lilla extra. Hos oss är kunderna mittpunkten.
Är du sugen på en utvecklande och riktigt rolig utmaning? Skicka in ditt cv och personliga brev.
Följ oss på Instagram för att se mer av vad som händer hos oss:
Vännerna på Middlepoint! Ersättning
