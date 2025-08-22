Receptionist till globalt modebolag i Stockholm (visstid)
2025-08-22
Om tjänsten Nu söker vi en receptionist till vår kund som är ett globalt modehus. Du kommer att arbeta i receptionen på kundens kontor i Stockholm city samt på kontoret i Marievik. Du är ansiktet utåt för företagets externa gäster och medarbetare. Ditt uppdrag handlar om att skapa en inbjudande och varm atmosfär, där du möter varje besökare med ett genuint leende och service i världsklass. Du arbetar smidigt och flexibelt, tar egna initiativ och ser till att receptionsytan alltid är prydlig och välkomnande.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
Välkomna medarbetare och kunder
Diverse administrativa uppgifter och fakturahantering
Telefon och mail
Ansvara för gemensamma ytor, konferensrum och catering
Bokningar och beställningar
Posthantering och bud
Nyckelhantering och passerkortssystem
Växel och telefoni
Kontakt med leverantörer
Vem är du? Du är en riktig servicestjärna som brinner för mötet med människor! För att passa i den här rollen tror vi att du är en varm och välkomnande person som är positiv, är ansvarstagande och ser lösningar i de utmaningar som kan uppstå.
Krav för tjänsten
Talar flytande svenska och engelska
Arbetat med service tidigare, gärna i kontorsmiljö
Bekväm med Microsoft Office-paketet
Avslutad gymnasieutbildning
Om Anställning Anställning: Heltid, visstid Start: Omgående fram till december 2025 Arbetstider: Måndag till fredag ca kl 08-17
Om Middlepoint Vi vet att ett personligt och positivt bemötande är grunden till en god serviceupplevelse. Med omtanke och värdskap som röd tråd har Middlepoint levererat högklassig arbetsplats- och frontdeskservice sedan starten 2009. Vi är ISO-certifierade inom kvalité (9001), miljö (14001) och arbetsmiljö (45001) och är ett helägt dotterbolag till Coor. Genom noga och omsorgsfullt utvalda medarbetare skapar vi välkomnande miljöer där vi kan hålla fokus på alla detaljer och göra det lilla extra. Hos oss är kunderna mittpunkten.
Är du sugen på en utvecklande och riktigt rolig utmaning? Skicka in ditt cv och personliga brev.
Vännerna på Middlepoint! Ersättning
